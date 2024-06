Festa a Bitonto con Asteria Space, talk e performance con artisti, designer, musicisti, cantanti e danzatori

L’ingresso per l’evento “A TRAVEL to ART” il 21 giugno è libero

A cinque anni di distanza dalla vincita del bando PIN della Regione Puglia, Asteria Space, realtà impegnata nella promozione di artisti pugliesi, fondata dalla giornalista e manager culturale Alessandra Savino, celebra il suo quinto ‘compleanno’. Lo festeggerà a Bitonto, preso la propria sede in Piazza Moro 25, come ogni anno il 21 giugno, con un evento all’insegna dell’arte in tutte le sue più svariate forme. La scelta del tema che farà da filo conduttore di tutta la serata è ricaduta, questa volta, sul concetto di ‘viaggio’. "A TRAVEL to ART - Asteria Space 5th Anniversary, è il titolo della manifestazione che è stata inserita, inoltre, nella programmazione nazionale della Festa della Musica 2024 istituita dal Ministero della Cultura.

La serata si aprirà alle ore 19 con il vernissage della mostra “Travellers”, che vedrà in esposizione le opere di artisti selezionati tramite una call e che hanno fornito una personale interpretazione del concetto di viaggio. Si tratta di Francesco Rega (fotografia e video arte), Adriana Giannini (pittura), Oreste Pazienza (scultura), Roberta Vadalà (pittura) e del duo artistico multimediale AdMa composto da Mariano Paternoster e Adriana Giannini (video arte). Come sottolinea il titolo, Asteria Space condurrà il pubblico in un viaggio nel mondo dell’arte che vede come prima tappa l’inaugurazione della suddetta mostra all’interno degli spazi di Asteria Space che e proseguirà, a partire dalle ore 20, all’esterno, sotto l’arco adiacente il civico 25 di Piazza Moro.

Quest’ultimo, come ogni anno, si trasformerà in un palcoscenico dedicato alle performing art ospitando talk, musica live, danza, esposizioni d’arte e design. Saranno presentanti progetti inediti a cominciare dall’esposizione dei poster-art (collage) a cura di Giulia Abbadessa, un viaggio artistico, crescita ed evoluzione della ricerca dell’artista. Seguirà l’incontro con Rosaria Coscia, designer pugliese che porta in scena la sua prima linea di abiti e accessori, “Exotic”, ispirata all’Africa. Spazio alla musica con il progetto discografico “Luna Park” del cantautore e musicista Paolo Pace e la presentazione dell’Ep d’esordio “U.S. ave me” del giovane pianista Gaetano De Giosa. A chiudere la serata sarà una tappa nel mondo del jazz a cura di Angela Pazienza (voce) accompagnata al pianoforte da Alberto Iovene (special guest).

Partner dell’evento è Sottosale, che curerà i drink offerti da Asteria Space per l’occasione al pubblico. L’ingresso per l’evento “A TRAVEL to ART” il 21 giugno è libero e non richiede prenotazione. Info info@asteriaspace.it , tel. 3773872180