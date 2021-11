A Conversano la 'Festa della Castagna': suoni e sapori per una serata di divertimento

Prezzo non disponibile

Una serata all’insegna di divertimento, musica e buon cibo. Il 20 novembre, a partire dalle 18:00, vieni a Conversano, in via Cozze 23/C: ci sarà da divertirsi! Ti aspettano i dolci di Spacciagrani, i prodotti del Caseificio San Marco, i vini di quattro cantine coordinate da Spaccio - Mortadella Jazz, i cocktail di TwentyOne Club, i piatti unici di Officina Gastronomica by Donna Isabella e tanto altro!

Ci saranno anche gli Skanderground e i Terraross a farci ballare con la loro musica!

Per accedere all'evento è necessario esibire il Green Pass.

Ingresso libero

