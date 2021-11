A Bari la Festa del Cioccolato Nazionale: degustazioni e laboratori didattici in Piazza Libertà

Prezzo non disponibile

Ritorna l'appuntamento annuale con il Tour delle Feste del Cioccolato Nazionali nella splendida cornice di Piazza Libertà.

Da Venerdì 19 Novembre a Domenica 21 Novembre 2021 a Bari vi aspetta un intensoo fine settimana dove ricominciare a degustare il buon Cioccolato Artigianale!

Evento goloso a cura dell'Associazione Nazionale Cioccolatieri CHOCO AMORE.

La passione per il cioccolato artigianale è la base delle golosità presentate in tutte le piazze italiane. Il prodotto artigianale si differenzia da quello industriale per l'assenza di additivi e conservanti nella sua preparazione.

Choco Amore utilizza solo materie prime di elevata qualità - Materie prime selezionate e certificate oltre all'uso esclusivo di burro di cacao, identificano il cioccolato artigianale prodotto dai Maestri Cioccolatieri dell'Associazione come vero prodotto di alta qualità ed eccellenza!

CHOCO LAB = CHOCO PLAY

I laboratori didattici Choco Play sono percorsi dedicati ai bambini. Effettuati da abili Maestri Cioccolatieri hanno lo scopo, attraverso documentazione fotografica, spiegazioni, lavorazioni in loco e percorsi tattili, di far conoscere e valorizzare tutto il processo di lavorazione di questo prodotto. I bambini apprendono giocando che il cacao, da semplice pianta, viene trasformato in forma, sapore, colore, profumo e soprattutto “gusto”.

I laboratori Choco Play, tutti gratuiti, si svolgono ogni pomeriggio con orari stabiliti in base al numero di prenotazioni ricevute. Alla Domenica i laboratori si svolgono anche di mattina.

Come di consueto gli stand resteranno aperti il Sabato e la Domenica, dalle ore 10.00 del mattino fino a notte, per continuare a concedere un'occasione unica per gustare il buon cioccolato artigianale.