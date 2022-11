'Festa del cioccolato artigianale', torna a Bari l'appuntamento goloso tra degustazioni e laboratori didattici per bambini

Come ogni anno torna a Bari, per la quarta volta consecutiva, la Festa del Cioccolato… quello artigianale s’intende, privo di additivi e conservanti.

Da quest’anno, su concessione del Comune di Bari, la manifestazione sarà realizzata su Piazza Umberto I, la splendida piazza giardino, isola pedonale, tra la commercialissima Via Sparano e la Stazione di Bari Centrale.

Da Venerdì 11 a Domenica 13 Novembre 2022, con il Patrocinio del Comune di Bari, Assessorato al Commercio, si terrà la tre giorni dedicata all’artigianalità ed ai prodotti buoni di cioccolato, senza trascurare, come sempre, la didattica e l’intrattenimento.

L’evento Festa del Cioccolato, che ormai moltissimi conoscono, oltre ad essere il format gastronomico più famoso d’Italia è anche il più apprezzato dalle Amministrazioni Locali nonché dal pubblico, propone la gastronomia abbinata alla cultura ed al consumo responsabile e consapevole di prodotti genuini, il tour della Choco Amore è l’unico che si manifesta non solo come mostra-mercato ma promuove la cultura dei prodotti artigianali di qualità. Questa produzione rigorosamente artigianale, tramandata da padre in figlio è gestita secondo gli antichi principi della scelta accurata della materia prima ed ogni pezzo realizzato diventa un pezzo unico. Sui banchi, tra i golosi e accattivanti prodotti, le opere dei nostri migliori artigiani cioccolatieri in cui si potranno trovare anche forme stravaganti uniche al mondo, borse, scarpe, macchine fotografiche, personaggi dei cartoni animati, manette, pistole ed antichi attrezzi dei mestieri tutto rigorosamente in cioccolato.

Non ci stancheremo mai di ricordare che le proprietà benefiche del cioccolato artigianale è diventato l’argomento più proposto a livello mondiale, ma ogni volta vien fuori un elemento nuovo che ci stupisce e ci invoglia ancor di più a scegliere il cioccolato “VERO” rispetto a quello industriale. Chi lo sa lo riconosce da palato. Oltre a sapore il cioccolato “vero” è antidepressivo, antiossidante, aiuta il cuore, la circolazione ed accelera il metabolismo; il cioccolato artigianale “non fa male” e la Festa di Bari è un’occasione unica per acquistare prodotti sani che, per la loro delicatezza, non sono reperibili nella grande distribuzione.

Gli stand dei Maestri Cioccolatieri con i loro gustosi e sani prodotti rigorosamente artigianali apriranno la manifestazione su Piazza Umberto I Venerdì dalle ore 10:00 ed accoglieranno in piazza golosi, turisti e cittadini, pronti a degustare e fare scorta dell’ottimo cioccolato artigianale.

Assolutamente divertente per i più piccoli, veri protagonisti della Festa, il CHOCO PLAY, laboratori didattici per bambini sulla lavorazione del cioccolato, organizzati da Amaltea Eventi di Bari, per partecipare basta prenotarsi sul sito www.festedelcioccolato.it

La kermesse più gustosa d’Italia sta tornando a Bari… ASSOLUTAMENTE DA NON PERDERE!!!!

Pagine FB: https://www. facebook.com/ festedelcioccolato/