Arriva un weekend per veri golosi: a Bari l'imperdibile appuntamento con la Festa del cioccolato artigianale

Parola d'ordine: Cioccolato! A Bari arriva la grande festa dedicata ad uno dei prodotti artigianali più apprezzati dai golosi, un evento tanto atteso dai cittadini della Città del sol levante diventato ormai un appuntamento fisso.

Come ogni anno la Festa del Cioccolato Artigianale, con il Patrocinio del Comune di Bari, si svolge in Piazza Umberto I, la splendida piazza giardino, isola pedonale, tra la commercialissima Via Sparano e la Stazione di Bari Centrale.

I maestri cioccolatieri provenienti da più parti d’Italia dell'Associazione Nazionale “Choco Amore” dal 10 al 12 novembre proporranno le squisitezze prodotte nelle varie ricette regionali di cioccolato “puro”, una vera eccellenza italiana riconosciuta dalla Comunità Europea.

Il cioccolato artigianale “fa bene” e la tre giorni barese è un’occasione unica per acquistare prodotti sani che, per la loro delicatezza, non sono reperibili nella grande distribuzione. A differenza di quello industriale, il cioccolato artigianale è assolutamente privo di additivi e conservanti ed è quindi difficile da trovare in commercio. E' prodotto in quantità limitate e va consumato “fresco”. Da non trascurare anche le sue numerose proprietà benefiche per l'organismo ben conosciute fin dai tempi dei Maia e degli Aztechi che lo consideravano “il cibo degli dei”.

Non solo gastronomia ma anche intrattenimento per i piccoli: grazie all’animazione del gruppo Amaltea si organizzeranno i laboratori didattici gratuiti aperti a tutti i bambini protagonisti del “Choco Play”. L’iniziativa è volta a diffondere, specialmente tra le nuove generazioni, la vera cultura del consumo consapevole e responsabile degli alimenti genuini.

Per partecipare basta prenotarsi sul sito www.festedelcioccolato.it