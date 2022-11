In piazza Umberto è già 'Festa del cioccolato': fino a domenica 25 banchetti per gustare i prodotti dei maestri cioccolatieri

Venticinque banchetti in cui gustare il cioccolato a 360 gradi: torna a Bari la 'Festa del cioccolato', manifestazione gastronomica ben conosciuta dai cittadini, che da oggi e fino a domenica 13 novembre fa tappa in piazza Umberto grazie all'associazione culturale Choco amore. In esposizione tutti prodotti artigianali confezionati dai maestri cioccolatieri, per un programma che include anche appuntamenti specifici dedicati ai più piccoli: il Choco Play, laboratori didattici per bambini sulla lavorazione del cioccolato.

All'evento, che ha il patrocinio del Comune, è intervenuto questa mattina anche il presidente del primo Municipio, Lorenzo Leonetti. "Con questa manifestazione - ha commentato - oltre a valorizzare l’artigianato alimentare, contiamo di animare uno dei luoghi storici della città e portarvi tante famiglie e bambini. In attesa del restauro complessivo della piazza, la nostra ricetta per questo spazio pubblico è quella di sovvertire le cattive abitudini di fruizione da parte di alcuni con eventi e attività come questi. Ringrazio l’assessora Palone per l’attenzione che riserva a questo genere di iniziative”.