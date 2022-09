'Festa del Cornetto e del Maritozzo', a Castellana Grotte torna la due giorni dedicata ai più golosi

A Castellana Grotte (Ba) torna la due giorni dedicata ai più golosi! Mercoledì 7 e giovedì 8 settembre 2022 la pasticceria Chantilly ospiterà la Festa del Cornetto e del Maritozzo, occasione per festeggiare i classici della colazione italiana e assaporarne tante varianti.

Giunta alla ventinovesima edizione, dopo un anno di stop e un’edizione estremamente limitata nel 2021 per conseguenza della pandemia, la festa torna quest’anno per deliziare i palati e accontentare i vari gusti, come sempre in contemporanea con la tradizionale Sagra del Pollo e del Coniglio e la Fiera del Caroseno di Castellana Grotte.

A partire dalle ore 20:00 di mercoledì 7 e fino a notte inoltrata giovedì 8 settembre, la pasticceria Chantilly sfornerà di continuo le sue specialità di cornetti e maritozzi, fra classiche farciture e limited edition pensate appositamente per le festa. Saranno oltre 40 le tipologie disponibili per queste delizie di pasticceria declinate in vari gusti e non mancheranno fra i più gettonati il maritozzo alla panna e quello gusto Rocher. La festa sarà quindi un vero e proprio tripudio di sapori e profumi.

Nata il 13 dicembre 1992 come piccola attività a conduzione familiare, Chantilly è sempre stata sinonimo di qualità e artigianalità nel settore della pasticceria, ed è oggi cresciuta diventando un vero e proprio regno della dolcezza, un luogo deputato all’esaltazione del bello e del buono. Fondata da Anna Maria Buongiorno e poi cresciuta anche grazie all’apporto dei figli Piero e Alessandro Netti, che fin da giovani hanno preso in mano le redini dell’azienda, oggi la pasticceria ha sede in largo Porta Grande a Castellana Grotte (Ba). Tutte le informazioni sulla pasticceria Chantilly sono sul sito chantillypasticceria.com e sulla pagina Facebook dedicata.