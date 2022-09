Festa dei Lettori 2022, giornata dedicata alla lettura con eventi diffusi nei quartieri del Municipio IV

Indirizzo non disponibile

Venerdì 30 settembre, in occasione della Festa dei Lettori, il Municipio IV ha promosso un’intera giornata dedicata ai libri e alla lettura con il coinvolgimento delle scuole del territorio e grazie all’organizzazione e l’animazione dell’associazione culturale “Pietra su Pietra”. Il filo conduttore della manifestazione saranno la storia e le tradizioni, con interventi di autori e studiosi sul tema.

Nel corso della mattinata, dedicata in particolare ai piccoli, le piazze dei quattro quartieri del territorio municipale si trasformeranno in biblioteche a cielo aperto con racconti popolari, letture e giochi d’altri tempi. Gli eventi si terranno, quindi, in quattro punti diversi:

ore 8.30, piazza Vittorio Emanuele III, Loseto

ore 10, piazza Santa Maria del Campo, Ceglie del Campo

ore 10.30, piazza Umberto I, Carbonara

ore 10.30, cortile esterno della scuola primaria “Santa Rita”, Santa Rita.

L’evento proseguirà nel pomeriggio presso l’istituto scolastico “Calamandrei”, dove si parlerà si parlerà di Sud, di viaggi e di memoria.

L’ingresso è libero.