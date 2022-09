A Turi la 'Festa del Borgo antico e Sagra delle Delizie'

Uno dei momenti più sentiti che accompagna il termine della stagione vacanziera è rappresentato dalla "Festa del borgo antico e sagra delle delizie turesi: trònere, percoche e faldacchea", organizzata dalla Pro Loco di Turi con il Patrocinio del Comune di Turi, in programma sabato 10 e domenica 11 settembre nell’accogliente e suggestivo Centro Storico di Turi. L’evento, ideato e realizzato dalla Pro Loco ormai da anni, è una delle manifestazioni più attraenti del panorama turese che vede protagonisti il borgo e i suoi abitanti.

Già dal 30 agosto, la stradina di via Madonna delle Grazie si riempie di fedeli che si raccolgono intorno alla splendida Cappellina per l’inizio della consueta e partecipata Novena in preparazione alla festa dell’8 settembre, giorno in cui viene venerata la Madonna delle Grazie.

Tra i vari stand si alterneranno le vetrine e i marchi di attività turesi e non, per pubblicizzare ed invitare il pubblico a conoscere e degustare i propri prodotti: i trònere, saporitissime braciole di carne, le prelibate percoche e l’esclusiva faldacchea dolce di mandorla dal cuore di pan di spagna dal gusto eccellente e raffinato.

Presenti in sagra diverse Associazioni del territorio : "La faldacchea", Ass. Mule del tiro del carro di Sant'Oronzo, Ass. Mule del carro di Sant'Oronzo.

Si inizia mercoledì 7 settembre con "Bocca di rosa e la Scuola Genovese" concerto dell'Orchestra sinfonica della città metropolitana di Bari alle ore 20:30 in piazza SS. Annunziata. L'8 settembre le messe presso la Chiesa della Madonna delle grazie nel borgo antico. Il 10 settembre ore 20:00 inaugurazione e apertura degli stand in Piazza Silvio Orlandi. Nella cornice di traini e calessi si esibirà il gruppo Cantadirue del Sud. Seguirà lo spettacolo del comico Daniele Condotta dal titolo "Amore a prima svista" . Divertimento anche per i bambini che saranno affascinati dallo spettacolo "IncrediBools" bolle giganti mai viste prima. La degustazione enogastronomica proseguirà anche nella serata di domenica 11: sempre a partire dalle ore 20:00 in piazza Gonnelli si esibirà il gruppo "Cantastorie del sud".



In questa pittoresca cornice esprimeranno la loro naturale dimensione la mostra della civiltà contadina e le performance degli artisti di strada con la loro affascinante e innegabile creatività.