Il Locus festival parte da Bari per la Festa del Mare: Calcutta, Salmo e Noyz, Glen Hansard e Simple Minds

Una storia gloriosa che ha saputo attraversare due decenni con musiche e voci da ogni parte delmondo, centrando coraggiose scoperte e anticipando i tempi e le mode.Una storia incisa nella terra rossa, nella calce bianca e nella pietra ruvida di un territorio che fuinesplorato e che ora è diventato ilplace to bedi chi cerca un’estate ad alta qualità musicale: la Puglia.Una storia da onorare con una nuova, indimenticabile line-up.Dal 28 giugno al 14 agosto va in scena la ventesima edizione del LocusFestival, un baluardodell’estate musicale italiana e un antesignano del rinascimento pugliese.Per celebrare questo incredibile traguardo, il festival nato a Locorotondo (BA) e che in questi duedecenni ha messo la Valle d’Itria sulle mappe di tutti gliamanti della musica, sceglie come temaispiratore“It Was Written”, facendo proprio il titolo del secondo album diNas, fra gli ospiti piùimportanti di questa edizione del 2024.Una scelta che rivendica la propria capacità di accogliere con coraggio e lungimiranza nuovi luoghie nuovi suoni, senza mai dimenticare le proprie radici: sin dalla prima edizione nel lontano 2005,infatti, il festival ha saputo scoprire prima di altri laPuglia come terreno fertile dove far germogliare realtà musicali attrattive e di qualità.Come se la storia e l’impatto culturale di questi vent’anni diLocus Festival fosse in realtàgià scrittonell’aria profumata di ulivi e salsedine, nel fascino antico ditrulli e borghi antichi, nell’inimitabilità della luce, del cibo e dei paesaggi tra mare e collina.Un’operazionemaieuticache, a partire dalle qualità uniche di un territorio, ha saputo scrivere pagineuniche di bellezza artistica e musicale.La ricetta segreta della longevità del Locus è la fusione perfetta fra artisti di alto profilo mondiale ei migliori nomi della scena italiana, in un’esplosiva e originale miscela tra passato, presente e futuro.Per questo, nel suo ventesimo anno di vita, ilLocus Festivalsi regala e offre al proprio pubblico uncartellone d’eccezione per un’estate indimenticabile e mai così ricca di proposte artistiche diassoluto rilievo. Come sempre, la line-up vanta stelle brillantissime della musica mondiale comeNas(unica data italiana), Toto, Marcus Miller,Robert Plant,Simple Minds, Glen Hansard,ilgradito ritorno deiFat Freddy’s Drop, Yussef Dayes,Meute,Channel One(sound system) e alcunescelte ispirate accuratamente selezionate nel panorama internazionale più innovativo conDeenaAbdelwahed, Sama’ Abdulhadi, Coco Maria.A questi nomi internazionali si aggiungono la qualità della musica italiana con artisti comeSubsonica, Calcutta, Vinicio Capossela, Salmo & Noyz Narcos, Colapesce Dimartino,Fulminacci, Cosmoealcune fra le novità più fresche del Bel Paese comeDaniela Pes, MatteoMancuso, I Hate My Village, Bassolino, Serena Brancale, Matteo Mancuso,Okgiorgio, TY1e lelocal legendsDJ Tuppi & Moddi MC.Inoltre, grazie alla collaborazione con lo storico programma di Radio2,Musical Box, condotto daRaffaele Costantino, arriveranno al Locus anche due proposte artistiche di grande respirointernazionale comeGallianoeKassa Overalle due realtà emergenti italiane comeCoca PumaeMassimo Silverio. Unaprogrammazione di quattro concerti che sarà interamente documentatadall’emittente radiofonica RAI Radio2.Anche per questa XX edizione, il Locus guiderà il pubblico inun imperdibile viaggio musicaleattraverso alcune delle più bellelocationdella Puglia.Come di consueto, le piazze e le masserie diLocorotondo-sede storica del Locus nonché suo centropropulsore-saranno il punto nevralgico del climax agostano del festival, ma nelle settimaneprecedenti si toccheranno alcuni degli scorci più riconoscibili e identificativi della regione.Si parte a fine giugno con alcuni fra i luoghi più rappresentativi diBari, dal meraviglioso TeatroPetruzzelli rifiorito nella sua bellezza, alla storica Fiera del Levante, da sempre il ponte culturale ecommerciale che collega il capoluogo verso il mondo. A luglio si prosegue fra entroterra e mare:Largo Martellotta e il meraviglioso Trullo Sovrano, nel cuore del centro storico costellato di trulli diAlberobello(BA), patrimonio dell’UNESCO dal 1996, per una straordinaria prima volta del LocusnellaCapitale dei trulli; la storica Tenuta Bocca di Lupo diMinervino Murge(BT), immersa fra ivigneti della Murgia più profonda e ancestrale; il Campo Boario ai piedi diOstuni(BR), con unpanorama unico sulla“Città Bianca”; la piazza centrale del centro storico diFasano(BR), il salottoper eccellenza lungo costa dei trulli.

CALCUTTA - 28/6 Bari - Fiera del Levante

SALMO & NOYZ NARCOS - 29/6 Bari - Rotonda via Paolo Pinto

GLEN HANSARD - 29/6 Bari - Teatro Petruzzelli

SIMPLE MINDS - 30/6 Bari - Rotonda via Paolo Pinto