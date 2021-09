"Festa dell'uva" a palazzo Settanni a Rutigliano con visite e degustazioni

"Degustiamo uva da tavola. Sorseggiamo vino ottenuto da uve sapientemente coltivate e trasformate in cantina. Ammiriamo magnifiche opere d'arte che inneggiano alla bellezza dell'uva. L'uva offre anche tanti altri spunti di riflessione sui suoi derivati e sul significato, in diversi settori"

A preludio della prossima Sagra dell'Uva a Rutigliano che si terrà il 2 e 3 Ottobre, la dimora storica Palazzo Settanni e il Museo MuDiAS spalancano le porte a ospiti e visitatori per tornare a degustare insieme cultura e tradizione.

Un evento esperienziale imperdibile che mira a valorizzare e promuovere la produzione gastronomica rutiglianese per eccellenza: l' UVA.

Protagonista assoluta della serata, scopriremo l'UVA in un'insolita e innovativa veste, passeggiando tra le suggestive sale del MuDiAS.



Grazie alla preziosa collaborazione di Bistrot06 e della Cantina Torrevento, gli ospiti saranno accolti nel Salone delle Feste per un gustoso momento conviviale.



Tre i turni di visita:

ore 19:15 - 19:35 - 20:05



Menù della serata:

Aperitivo di Benvenuto

Pizza scrocchiarella al profumo d'Uva

Bocconcini di pollo all'Uva

Finger Food del Pasticciere con composé d'Uva



Vini della Cantina Torrevento

Ticket di ingresso: € 15,00 a persona comprensivo della cena degustazione



Per info e prenotazioni dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.30

080 4761848

museopalazzosettanni@gmail.com



In fase di prenotazione sarà necessario indicare il numero dei partecipanti con relativi nominativi e un contatto telefonico per eventuali comunicazioni.

L'accesso all'evento sarà garantito previa esibizione del green pass.

- Marilena Pirulli e Graziana Loiotine - (Cultural Project Department)

- Giovanni Boraccesi (Resp. Museo MuDias)



