Festa della liberazione - pic nic a masseria Torrelunga

"Tutto quello che volevo era una collina dove sdraiarmi"



Benvenuti alla seconda edizione del picnic in vigna, quale occasione migliore per festeggiare la liberazione, martedì 25 aprile, insieme.



Masseria Torrelunga aprirà i cancelli delle sue vigne agli amanti delle colline, delle passeggiate in vigna e del pic nic, per creare un'occasione di svago.



Ricordatevi le cose importanti quindi di portare il telo dove sdraiarvi, la tovaglia dove mangiare, le carte e la palla per giocare.

In masseria troverete Fornello 14, le birre di Birreria Oi!, i vini di Gianni Petruzzi e le bontà di Chi Va Piano.



Non può mancare l’inconfondibile sottofondo musicale.

??11.00-13.00: Antonio Contest - Dj Set

??13.00-16.00: Il Ballo del Mattoni - Live Trio Swing & Rockabilly

??16.00-End: Ciccio Vinella - Sunset Vibes



Biglietto ingresso: € 3

Parcheggio: € 2

Prenota il tuo parcheggio a questo link: https://bit.ly/ParcheggioPicNicinVigna prima che finiscano i posti.



Vi aspettiamo a Masseria Torrelunga!