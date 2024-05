Festa della mamma a Torre Quetta con musica, degustazioni e intrattenimento per tutti

Domenica 12 maggio, in occasione della festa della mamma, Torre Quetta rinnova il suo format domenicale, per poter offrire una giornata più ricca di intrattenimento, in onore di tutte le mamme! Per tutta la giornata, tutta la struttura si impegnerà in un fitto programma di eventi distribuiti in tutte le zone e non più solo nelle ormai classiche 3 postazioni, per permettere a tutti di godere di diverse forme di intrattenimento per tutta la giornata. Il programma perciò si snoda con i seguenti appuntamenti:

• Postazione nord, dalle 12:30 tra il Joy’s Pub e La Parrilla, il concerto dei JUSTX. Un live ricco di adrenalina che domenica scorsa ha fatto ballare tutta Torre Quetta, con il loro tributo alla musica dance/House anni 90 fino ai giorni nostri e non solo

• Presso il Fruit Beach Bar dalle 16:00, gli EXIT 15 live con la loro selezione musicale che spazia dal Country al rhythm and blues

• In postazione centrale, dalle ore 13:00 e a seguire poi nel pomeriggio, tra Panzerotteria, Bombetteria e Frish il live di ANTONIO DA COSTA con il suo PARRANDA PARTY, una fusione tra suoni, calore e colori delle diverse etnie del mondo. Autore e compositore di brani ormai entrati a far parte dei grandi classici della musica latina come Tequila Bum Bum, Casa Manana e molti altri, il suo live ci farà immergere nei suoni e nei colori dell’estate

• Presso la Spaghetteria dalle 12.30 i CANTAUTORAN-DUO che ripropongono i più grandi successi scritti e cantanti dai grandi poeti della musica italiana

• Presso Enzo e Ciro dalle 12:30 il piano bar di GIANNI PORTOGHESE, Live Performer Soul R&B, Pop/Italiano, Dance

• dalle 15:30 il party dance offerto da La Parrilla Inoltre per tutte le mamme che ci verranno a trovare e decideranno di pranzare in uno dei nostri 8 chioschi, in omaggio una Gerbera, per festeggiare con noi la festa della mamma!