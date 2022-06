A Turi la Festa della Musica "Benvenuta Estate" con Deejay Set e spettacoli musicali

La Festa della Musica "Benvenuta Estate" prosegue a Turi.Giovedì 23 nel Borgo Antico la musica dal vivo con la Fisarmonica di Mario D’Elia; venerdì 24 giugno "Happy Birthday AGODE’ music selection". Sabato 25 giugno in P.zza C.Colapietro,lo spettacolo musicale dei Barbablù darà il via al weekend in musica.

Domenica 26 giugno la serata finale in P.zza C. Colapietro " Deejay Set" con Rocco Pietrantonio, Steven Sale e Rosaria Rollo from Radio Norba per una strepitosa festa all'insegna del sano divertimento.