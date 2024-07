Nel centro storico di Valenzano la 'Festa delle Radici'

Programma evento Dalle ore 20,00 Contest della Focaccia Valenzanese (cortile scuola Galilei); Gastronomia Tipica Pugliese (Largo San Benedetto); Artigiani di una volta lungo tutto il percorso (Fabbro, Falegname, Cestaio, Banco della Verdura, Lavandaia, Scultore, Apicoltore) Musiche e Danze Popolari su tutto il percorso a cura di "Storie del Vecchio Sud", "Tammorra Felice" e "Nachiru" PERCORSO NEL CENTRO STORICO Ingresso da Via San Benedetto, Via Castello, Via Purgatorio e uscita da Via Izzo.