“Festa di quartiere”, negli spazi del centro polifunzionale comunale Casa delle Culture la manifestazione aperta a tutti i cittadini

Si svolgerà sabato 2 luglio, a partire dalle ore 19, negli spazi del centro polifunzionale comunale Casa delle Culture, la “Festa di Quartiere”, un’iniziativa aperta alla città e al territorio con l’obiettivo di creare un momento di socializzazione e di conoscenza indispensabile per favorire nuove relazioni e nuova consapevolezza.

Casa delle Culture, in via Barisano da Trani, al quartiere San Paolo, promuove processi di rete e di partecipazione per diventare punto di riferimento per il quartiere e per la città quale luogo di scambio, incontro e conoscenza affinché cittadini italiani e migranti, adulti e minori, possano incontrarsi e condividere esperienze significative e storie di vita diverse per costruire ponti culturali, solidali e inclusivi.

Nel corso della serata sarà possibile degustare il tradizionale panzerotto barese.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’associazione InConTra di Bari, impegnata da diversi anni in attività di contrasto alla povertà e di aiuto a quanti vivono in condizione di emarginazione e difficoltà, e con l’associazione La Paranza, che si occupa di promozione sociale attraverso il teatro.

Casa delle Culture di Bari è finanziata dall'assessorato comunale al Welfare con fondi PON Metro 2014-2020 ed è gestita dalla cooperativa sociale Medtraining in ATI con la cooperativa San Giovanni di Dio.