Appuntamento con la "Festa nazionale del Dialetto" edizione 2021 in modalità streaming

Il dott. Giuseppe Cascella, presidente della Commissione Culture del Comune di Bari, e il M° Vito Signorile, direttore artistico del Gruppo Abeliano, in qualità di coordinatori del Progetto "oMaggio a Bari" (promosso e sostenuto dalle Associazioni Culturali del territorio metropolitano barese) e il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Bari, hanno organizzato l'edizione 2021 della tradizionale "Festa nazionale del Dialetto" che si terrà come consueto il 17 gennaio p.v. dalle ore 17 alle ore 19.30 ma quest'anno in modalità streaming (sulla pagina Facebook del Teatro Abeliano e di RadiopopIzz e al canale tv 881 del digitale terrestre).

Tutti i cittadini interessati a partecipare possono inviare pertanto prima possibile alla mail info@teatroabeliano.com un proprio contributo a tema (un componimento artistico o una riflessione specifica, in dialetto o italiano) in forma di breve video (della durata massima di 3 minuti) girato con il telefonino in orizzontale. La partecipazione è gratuita e limitata a UN SOLO intervento video individuale.

L'evento vuol essere in particolare un primo significativo atto di sostegno di tutte le Associazioni del progetto "Omaggio a Bari" alla candidatura della città di Bari quale Capitale della Cultura 2022, per cui la maggior condivisione ai propri contatti e sui profili social personali può dare miglior supporto all'intento comune.