Al teatro Forma di Bari i comici Andrea Perroni, Claudio Lauretta Flavio Oreglio e la cantante Marika Tisei

Sabato 30 settembre al teatro Forma di Bari l’associazione culturale Echo Events, diretta da Donato Sasso, festeggerà il compimento dei quindici anni di attività con una speciale serata di cabaret e di musica, prodotta dall’associazione Sirio, nella quale si alterneranno Andrea Perroni, Flavio Oreglio e Claudio Lauretta.

Diventato ormai un appuntamento cult dell’autunno barese l’evento sarà condotto dal noto conduttore televisivo Mauro Pulpito e dall’autore e direttore artistico dell’Echo Events, assessore e vicesindaco del Comune di Taranto, Fabiano Marti.

Centrale nella serata sarà il riconoscimento che porta il nome dell’associazione, da sempre destinato a un personaggio locale che si è contraddistinto per la sua bravura. A seguito del suo percorso artistico, costellato di successi, quest’anno riceverà il premio Flavio Oreglio, comico diventato celebre per le sue poesie catartiche presentate intorno ai primi anni 2000 nel programma televisivo “Zelig”.

Durante la serata sarà proposta l’esibizione di Andrea Perroni, noto personaggio del cast di Zelig e conduttore di “Fan Caraoke” format delle reti Rai. Nato a Roma, si è appassionato alla comicità e al mondo dell’animazione, studiando teatro per affinare tutti i segreti del mestiere e lavorando dall’età di 21 anni nei villaggi turistici. Dopo una prima esperienza sul palcoscenico teatrale, nel 2003 ha avviato il suo percorso televisivo, partecipando nei programmi più noti di cabaret sia di Mediaset che della Rai. In compagnia della sua chitarra, proporrà sketch tratti dal suo ricco repertorio, proponendo un one man show attraverso il quale il comico impersonerà facce e personaggi.

Ad alternarsi con lui ci sarà Claudio Lauretta, personaggio del cast di “Ciao Belli”, noto programma che dal 1998 va in onda su Radio Deejay, con varie esperienze a “Striscia la notizia”. Camaleontico e trasformista, con una formidabile mimica facciale ha dato vita alle sue personalissime imitazioni di Di Pietro, Bossi, Celentano, Zucchero, Sgarbi e tantissimi altri. Con la sua performance farà divertire i presenti proponendo le sue gags, i suoi sketch e i suoi personaggi, che spaziano da Renato Pozzetto, uno dei quali lo stesso Lauretta è più affezionato anche per una “certa” somiglianza ai cavalli di battaglia dell’imitatore.

A fare da colonna sonora di questa serata ci sarà Marika Tisei, cantante dalla voce calda e graffiante, che proporrà i brani più celebri dei grandi nomi del cantautorato italiano, saranno eseguiti grandi classici quali “Reginella”, “’O surdato ‘nnammurato” e altri ancora, senza però tralasciare i successi internazionali.

Teatro Forma – Via Fanelli 206/1– Bari

Infotel: 3452682772

Inizio Spettacolo: ore 21:15