Festa di Fine anno a Torre Quetta con Rock & roll e degustazioni

Torre Quetta è pronta a salutare il 2023 e ad accogliere il nuovo anno, in riva al nostro bellissimo mare! Consolidando la spiaggia come realtà non solo estiva, ma attiva e presente per tutto l’anno, il nostro saluto al 2023 è una conferma della tangibile volontà di proseguire questo trend.

Il 31 dicembre dalle 11:00 fino al primo pomeriggio, saluteremo il vecchio anno, complici le temperature miti della nostra Puglia. Torre Quetta si propone come alternativa a tutti quelli che vogliono evitare il caos cittadino e passare una mattina all’insegna della musica e del buon cibo!

Vincente è stata la formula del 24 Dicembre che pertanto andremo a riproporre: la direzione, in accordo con altri chioschi, propone una mattinata all’insegna della musica e del buon cibo.

Tra le proposte le specialità a base di carne della Bombetteria, gli spaghetti all’Assassina, panzerotti fatti al momento, e fiumi di Spritz, prosecco e birra.

Ad accompagnare la giornata:

dalle 11 del mattino fino al primo pomeriggio il rock & roll dei THE GOOD OLE BOYS

The Good Ole Boys sono una realtà affermata del r’n’b italiano e straniero. Propongono un live travolgente, 1 voce femminile e 3 maschili accompagnate da un ritmo incessante. Assistendo ad un loro concerto si ha la sensazione di ascoltare un vecchio vinile…. Perfetto per ballare…piacevole da ascoltare…intrattenimento allo stato puro!!!

Si inizierà a salutare il 2023 già dal mattino con un concerto indimenticabile a suon di Rock’n’Roll