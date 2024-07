Festa del ''grano Buono di Rutigliano'', percorso tra i vicoli del borgo antico alla scoperta degli antichi sapori

Indirizzo non disponibile

Si svolgerà Domenica 7 Luglio la Festa del «grano Buono di Rutigliano», a cura dell’associazione PortaNuova con il Comune di Rutigliano e il Gal del Sud Est Barese e in collaborazione con le associazioni Sensazioni del Sud di Conversano e Tipica di Adelfia.

Giunta alla 28^ edizione, la Festa del «grano Buono di Rutigliano» propone anche quest’anno un suggestivo percorso tra i caratteristici vicoli del Borgo Antico di Rutigliano per riscoprire i sapori della tradizione gastronomica rutiglianese, a partire dal “grano Buono con i ceci neri”, il piatto tipico per eccellenza della cucina locale, per poi proseguire con tante altre squisite proposte culinarie che si potranno gustare dalle ore 19.

Mostre d’arte, mercatini del gusto e dell’artigianato, visite guidate e musica dal vivo arricchiranno il programma della Festa del «grano Buono di Rutigliano».

Dalle ore 19.30, nel Cortile del Castello, si terrà un incontro culturale con questo programma:

Convegno «Le nuove sfide del grano Buono di Rutigliano», con interventi di: Giuseppe Valenzano - sindaco di Rutigliano, Pasquale Redavid - presidente Gal SudEst Barese, Vito Gallo - Politecnico di Bari e Consigliere Gal SudEst Barese, Pietro Poli - presidente PortaNuova, Giuseppe Pirulli - imprenditore agricolo; modera: Gianni Capotorto – giornalista e storico delle tradizioni

Presentazione e visione cortometraggio sul grano Buono di Rutigliano realizzato da Lorenzo Scaraggi - filmaker

Presentazione del libro «Rutigliano in festa» (NeP edizioni) di Gianni Capotorto: dialogheranno con l’autore Pietro Milella e Gabriele Del Buono, fondatori di #Barbieintown, guida social della Puglia con migliaia di visite al giorno; dal 2021 la guida si è estesa anche ad altre regioni d’Italia e dal 2023 anche alle capitali europee.



Il «grano Buono di Rutigliano», cucinato nei tegami di terracotta prodotti nelle botteghe dei figuli locali, costituisce la base della tradizionale gastronomia di Rutigliano.

Gli scavi archeologici attestano che le spighe dorate venivano coltivate e i chicchi di grano Buono cucinati nel territorio di Rutigliano già 8.000 anni fa.

Nel 2020 il «grano Buono di Rutigliano» è stato iscritto nel «Registro regionale delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico» della Regione Puglia e nel nell’Anagrafe Nazionale della Biodiversità del Ministero dell’Agricoltura. Nello stesso anno, il GalSeb ha creato il marchio di tutela e riconoscimento «grano Buono di Rutigliano» che ha avuto il benestare del Ministero dello Sviluppo Economico, con pubblicazione sul «Bollettino Ufficiale dell’Ufficio Italiano brevetti e marchi».