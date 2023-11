Cibo, musica e divertimento con la festa dell'Hamburger' a Torre Quetta

Pensavate fosse finita? Invece sabato 18 e domenica 19 continua la programmazione in partnership con i suoi sub concessionari, sempre attenti e pronti a mettersi in gioco, per rendere Torre Quetta una realtà ancor più viva e inter-stagionale.

Questo weekend, il 18 e il 19 dalle ore 21:00, parte la festa dell’Hamburger presso “La Bombetteria”

Ad un prezzo di 8€ la possibilità di gustare il mitico Hamburger della Bombetteria in un panino riccamente farcito, una porzione di patate fritte ed una birra.

Ad accompagnare questa festa i Denny Music, già ospiti graditi durante l’Oktober Quett, torneranno ad intrattenere tutti gli ospiti della Bombetteria.

Definiti, intensi, eclettici, coinvolgenti. Grandi osservatori, si fanno portavoce di intere generazioni provando a rappresentarle in musica, attraverso testi veementi, cercando di cogliere le ombreggiature dell'animo umano. Raccontano la vita reale sdoganando le sfaccettature criptiche e paradigmatiche dell'emotività con sonorità innovative.

Presenti in EURODANCE 2021,POP MEGA HITS 2021, HOT SUMMER 2021. Sigla del Bari sul programma di Radionorba (VOCE al bari) band rivelazione di CASA Sanremo live box 2022 ! 1 ep Believe , e 7 inediti tra cui Pianeti (su radio 105 e su r 101) Oltre 50 live in un anno!

Il 1 marzo 2023 hanno presentato il nuovo singolo , POLVERE E NUVOLE allo Stadio San Nicola di Bari davanti a 25.000 spettatori.

QUANDO BALLI, uscito il 5 maggio ha raggiunto 60.000 ascolti in 5 mesi

Entrati in POP MEGA HITS 2023 , LA COMPILATION PIU IMPORTANTE D' EUROPA .

Creatori del brano che sta spopolando sul web e in tutta la città di Bari: SII FELICE SEI A BARI .

Mood della band? Non pensare a nulla, divertirsi, ballare e cantare a squarcia gola.