Festa in bianco a San Lorenzo, animazione e convivialità a Valenzano

Tutti in bianco per la Festa in bianco. Una classica cena in cui, per partecipare, è necessario essere vestiti rigorosamente con abiti bianchi. L'evento si svolgerà in via Sacharov nel quartiere San Lorenzo a Valenzano il prossimo giovedì 18 luglio a partire dalle 20:30. Ogni partecipante o gruppo organizzato si porta tavoli, sedie e cibo da casa, con una serata che mira allo stare insieme e al divertimento.



Non puoi portare sedie e tavoli? Puoi sempre prenotare (gratuitamente) uno di quelli messi a disposizione dagli organizzatori scrivendo sulle loro pagine social. Non vuoi preparare la cena? Potrai mangiare lì grazie ai commercianti del quartiere e agli stand delle associazioni.



Ad animare la serata ci sarà Gianluka Deejay.



L'iniziativa ha il patrocinio gratuito del Comune di Valenzano e nasce dalle realtà del quartiere San Lorenzo: l'associazione Belle Storie odv, il comitato di quartiere, l'associazione Opera San Nicola odv e la Parrocchia di San Lorenzo.