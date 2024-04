Grande festa a Torre Quetta con musica, animazione per bambini, passeggiate e una variegata offerta food

Siamo felici di confermare la festa inaugurale di Torre Quetta per domenica 07 aprile 2024. Siamo pronti ad accogliere i nostri ospiti con una variegata offerta food, grazie ai nostri chioschi e ad un programma di attività pensato per soddisfare tutte le fasce di età durante la giornata: dai live all’animazione per bambini ai djset, per passare la prima di tante domeniche in nostra compagnia. Durante la giornata inoltre, Torre Quetta sarà coinvolta in due importanti iniziative che si svolgeranno in città il 07 Aprile:

Il progetto MaccheO’: tappa finale di una passeggiata di 2 km con partenza da pane e pomodoro, organizzata da Genitori Insieme, Legambiente Eudaimonia, Manè impresa sociale e patrocinata dal Comune di Bari e dalla Regione Puglia, a conclusione della passeggiata verrà inoltre piantato un albero

Festa finale di “Bari Pedala”: dalle 12:00 tutti gli iscritti e partecipanti alla tappa, potranno riunirsi a Torre Quetta e utilizzare uno sconto del 20% presso i chioschi aderenti all’iniziativa

Il programma della giornata, vede riconfermati tutti gli artisti con qualche cambiamento di orario:

ore 11:00 (postazione torre) ANIMAZIONE PER I PIU’ PICCOLI con mascotte e trucca bimbo

ore 11:00 (postazione centrale) DJ SET in vinile sound funk R&b

ore 12:00 (postazione sud) DJ SET

ore 12:00 (postazione nord) CONCERTO BARI BLUES CONNECTION LIVE blues

ore 12:00 (postazione centrale) CONCERTO THE GOOD OLE BOYS LIVE Rock’n’ Roll

ore 15:00 (postazione centrale) DJ SET in vinile sound funk R&b

Segnaliamo inoltre che viste le chiusure al traffico per l’attività di “Bari Pedala”, fino alle 12:00, Torre Quetta rimane raggiungibile in auto dal Ponte di Japigia e da San Giorgio. In alternativa è sempre disponibile il treno metropolitano.