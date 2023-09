Festa dei Lettori, a Bari Paolo Nori presenta “Vi avverto che vivo per l’ultima volta”

Prezzo non disponibile

In occasione della XIX Festa dei lettori l’Associazione Presìdi del libro, con il sostegno della Regione Puglia e il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale, propone centinaia di iniziative di promozione della lettura svolte in tutt’Italia e una nuova rassegna di approfondimento letterario che si inaugurerà domenica 1° ottobre a Lecce dove, nella Biblioteca Bernardini alle 18:30, Paolo Di Paolo terrà la lectio “Un baule pieno di gente”. Lo scrittore, ispirandosi al tema del progetto annuale dell’Associazione “Nessun uomo è un’isola”, parlerà di solitudine e rete umana nella letteratura contemporanea.

Seguirà, mercoledì 4 ottobre alle 18:30, nella Biblioteca Acclavio di Taranto, “Italo Calvino, l’invenzione di se stesso” di e con Silvio Perrella e la partecipazione di Lea Durante, un viaggio nell’opera calviniana alla scoperta di un autore poliedrico nel centenario dalla sua nascita.

Il 6 ottobre alle 18:30 Mario Desiati presenterà, nell’Aula Magna dell’Università di Foggia, il suo “Viaggio sentimentale nella letteratura pugliese”. Da Maria Teresa Di Lascia a Maria Marcone, da Claudia Ruggeri a Franco Cassano, lo scrittore Premio Strega racconterà le voci più amate della Puglia letteraria.

Nella Sala Leogrande dell’ex Palazzo delle Poste di Bari, sabato 7 ottobre alle 18:30, Paolo Nori presenterà “Vi avverto che vivo per l’ultima volta”, un racconto della poetessa russa Anna Achmatova che si alterna all’accorata preoccupazione dell’autore per la forte tensione internazionale che lo scorso anno determinò l’assurda sospensione del suo corso su Dostoevskij alla Bicocca di Milano.

Conclude la rassegna “Come un filo d’erba. Cent’anni di Rocco Scotellaro”, una produzione di Progetto Terrae, con Rocco Capri Chiumarulo e Paolo Mastronardi, che andrà in scena domenica 8 ottobre alle 18 nel Chiostro dei Minori Osservanti di Fasano. Il poeta contadino rivivrà in un ordito che annoda la sua poesia e la sua prosa a brani musicali di più latitudini, a sottolineare il respiro non solo regionale e localistico della sua opera.

Tra le centinaia di attività curate dai Presìdi e dalle scuole di ogni ordine e grado vi sono visite in biblioteca, passeggiate letterarie, gruppi di lettura, reading, laboratori, incontri con l’autore, conversazioni su temi d’attualità, mostre e spettacoli.

Il programma della Festa, che si svolgerà dal 1° all’8 ottobre - in collaborazione con scuole, Biblioteche, librerie e Comuni - è consultabile sul sito www.presidi.org