Armstrong & The Moonwalkers e Serena Brancale Trio chiudono la Festa del Mare-Bari 2021

Si chiude il prossimo weekend la quarta edizione di Festa del Mare, promossa dalla Regione Puglia e realizzata dal Teatro Pubblico Pugliese con la consulenza artistica del Comune di Bari nell’ambito del protocollo d’intesa 2021 con Puglia Promozione, operazione finanziata a valere sul POC PUGLIA 2014/2020 Azione 6.8 “Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”.

Domani, sabato 11 settembre, sul palco allestito per l’occasione nel porto di Santo Spirito, in scena Armstrong & The Moonwalkers, progetto nato nel 2015 dalla passione che da sempre Fabio Accardi e Serena Fortebraccio hanno condiviso nel mescolare il rock con il jazz, in forme aperte, libere e contaminate. Domenica 12 settembre, infine, Serena Brancale Trio, con Domenico Sanna e Dario Panza, chiude il cartellone della Festa del Mare. Accompagnata dai due straordinari musicisti, con i quali condivide concerti e progetti discografici, Serena si cimenta in reinterpretazioni di cover per un’ora di live, sperimentazione, interplay e accenni alla tradizione italiana.

Entrambi gli appuntamenti sono a cura di Bassculture.

Sabato 11 settembre

21:00

Santo Spirito, Porto

Armstrong & The Moonwalkers

ingresso libero - prenotazione obbligatoria

Armstrong & the Moonwalkers nasce nel 2015 dalla passione che da sempre Fabio Accardi e Serena Fortebraccio hanno condiviso nel mescolare il rock con il jazz, in forme aperte, libere e contaminate.

Entrambi i musicisti non sono nuovi a questo tipo di esperienze: Accardi aveva già realizzato un disco sui Police con Paola Arnesano. Fortebraccio invece, col suo debutto discografico, aveva concepito un progetto interamente basato sulla musica di Bjork.

Nel 2016, anno della scomparsa di Bowie e in seguito alla visione di “The Martian” di Ridley Scott e all’ascolto di Starman. arriva la folgorazione: intraprendere un vero e proprio viaggio cosmico all’interno delle costellazioni del Duca Bianco.

In sole tre settimane Accardi riscrive gli arrangiamenti di alcuni dei brani più significativi di Bowie, attingendo dalla produzione tra gli anni ’70 e ’80. La grande passione e profonda conoscenza di Serena per la galassia di Bowie sono decisive per la realizzazione del progetto. Il risultato è un disco che, grazie al prezioso contributo dei musicisti Giorgio Vendola (contrabbasso), Domenico Cartago (piano e tastiere), Alberto Parmegiani (chitarra) e al sapiente lavoro di registrazione e mastering di Tommy Cavalieri, esplora gli abissi della musica di uno dei più grandi autori della storia contemporanea, cercando di coprire le distanze siderali di una produzione eclettica e geniale.

Domenica 12 settembre

21:00

Santo Spirito, Porto

Serena Brancale Trio

ingresso libero - prenotazione obbligatoria

Dopo numerose esperienze live in Italia e all’Estero (BlueNote, Bulgari in Tokyo, Istituto italiano di New York, Bangkok, Jakarta) Serena Brancale, cantante polistrumentista, fonde sul palco soul e pop, proponendo un repertorio tra il suo primo disco Gallaggiare, al suo ultimo Vita D’Artista.

Il concerto si sviluppa in trio con Domenico Sanna e Dario Panza, straordinari musicisti con i quali Serena condivide concerti e progetti discografici.

Serena si cimenta in reinterpretazioni di cover con l’utilizzo di loop e batteria. Un’ora di live, sperimentazione, interplay e accenni alla tradizione italiana.