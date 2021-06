'Squilli di musica e di vita', a Castellana Grotte con la festa della musica

Torna la ''Festa della Musica'' a Castellana-Grotte. Sarà ancora la Pro Loco ''don Nicola Pellegrino'', sodalizio presieduto da Piero Longo, in collaborazione con la Casa Musicale Luisi e Radio Puglia, con il patrocinio del Comune di Castellana-Grotte e Grotte di Castellana Srl, a dare luogo a questa quinta edizione della manifestazione, il primo evento pubblico dopo questa lunga seconda ondata pandemica.

Appuntamento per lunedì 21 giugno nel piazzale dell'infopoint delle Grotte di Castellana, in via Vito Matarrese, alle prime ore del mattino, al sorgere di un nuovo giorno e di una nuova stagione con un simbolico concerto dei musicisti Ilir Cerisha al violino e Vito Spinosa al pianoforte. All'interno dei locali dell'Info Point verrà inaugurata la mostra fotografica di Pasquale Ladogana e del Gruppo Fotografico Pro Loco sul tema “Le aurore”.

Per l’occasione, nel corso della giornata, nello stesso luogo verrà messo a disposizione un pianoforte affinché, nel vero spirito della manifestazione, turisti e castellanesi appassionati di musica che possano contribuire esibendosi liberamente.

La festa riprenderà alle ore 18:00 con uno speciale “Musica no stop” presentato e condotto da Tea Di Lorenzo, con la partecipazione di musicisti e artisti locali, un viaggio tra vari generi ed esperienze musicali. Per l'appuntamento pomeridiano diversi gli ospiti, tra cui l'Orchestra dell'Istituto comprensivo cittadino “Tauro – Viterbo”, “Dj Ciccio Loko”, “The Signorile Family” e corpo di ballo, Jonathan Proietto, “Dj Danny Di” e altri giovani musicisti.

Alle ore 19:40 verrà trasmesso il concerto di campane in diretta sul maxi schermo allestito nella zona Grotte interessata dalla manifestazione. A rintoccare le campane del Santuario Madonna della Vetrana e quelle della chiesa di San Leone Magno, recentemente oggetto di restauro. da tempo mute

I momenti musicali saranno intervallati, da proiezioni, interviste, interventi delle autorità cittadine e simpatiche incursioni della rodata ''ditta'' composta da Pino Nobile e Francesco Camastra.

Culmine la premiazione del “Castellanese dell’anno per la musica 2021” e il Mix in Time a cura di Radio Puglia.

"Novità di quest'edizione" – preannuncia il presidente della Pro Loco Piero Longo – "è l’istituzione del premio “Castellanese dell’anno per la musica”. Ad onor del vero già qualche anno fa, sempre nell’ambito della Festa della Musica consegnammo il premio alla memoria di Vito Luisi, per quello che ha rappresentato nella storia musicale della nostra città. Da quest’anno vogliamo istituzionalizzare questo premio assegnandolo a Giuseppe Saponari. Si tratta del musicista castellanese, mago del suono, fondatore dell’etichetta produttrice “Officina Musicale”, che da anni collabora con artisti del calibro di Luca Medici, in arte Checco Zalone. Tante le collaborazioni di Giuseppe Saponari nei maggiori successi di Zalone, dalle colonne sonore dei film campioni di incassi, fino all’ultima ironica canzone dedicata alla pandemia “La vacinada”.

(Fonte https://www.vivicastellanagrotte.it/)

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...