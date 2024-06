Festa per la natura a Molfetta con la liberazione in mare di tre esemplari adulti di caretta caretta

Prezzo non disponibile

Torna anche quest’anno la grande festa per la natura, promossa dal Centro Recupero Tartarughe Marine Wwf Molfetta.

In occasione della Giornata mondiale delle Tartarughe marine, domenica 16 giugno, in località Prima Cala a Molfetta, tre esemplari adulti di caretta caretta, recuperati da pescatori e curati presso la struttura molfettese, torneranno al loro habitat direttamente dalla battigia. Non sarà, però, sospesa l’attività di ricerca: i loro spostamenti saranno successivamente monitorati grazie a una app dedicata.

L’evento sarà preceduto da una serie iniziative per i ragazzi (e non solo) a partire dalle attività di snorkeling proposte dall’associazione Poseidon Blu Team.

Previste anche dimostrazioni di soccorso in mare a cura della Scuola italiana Cani Salvataggio e degli operatori del Nucleo Sommozzatori Soccorso Acquatico Misericordie Puglia.