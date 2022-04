Pasquetta a Molfetta con la Fabbrica del Beat

Lunedì 18 aprile la Fabbrica del Beat proporrà all’Oasi San Giacomo – Dome di Molfetta (Ba) “Pasquetta in the space”, speciale appuntamento in occasione del Lunedi dell’angelo, ricco di musica con numerosi dj e band che si alterneranno in 3 dancefloor, a partire dalle 12 fino a tarda sera, con aria camping, parcheggio camper, zona pic-nic e ristorante.

Nello stage 1, sarà proposta musica tekno, tribe, acid, psytrence, acidcore e mental. Tra i numerosi dj ci sarà anche Alien J, artista che propone una musica totalmente hardware fatta di batteria veloce, linea progressiva, risonanze alte, filtri rumorosi e melodie profonde. Durante la sua esibizione proporrà un live set con vari strumenti analogici quali Korg Electribe ESX, Xoxbox modemachines MKI, Boss fx Pedals, solo per citarne alcuni.

House, techno ed elettronica saranno proposte nello stage 2 dove, tra gli altri, si esibirà Luciano Esse, dj producer salentino richiesto in tutta Italia. Nato a Lecce, ha iniziato il suo percorso nel clubbing nei primi anni ‘90, a seguito di una serata del noto dj Ivano Collalti. In poco tempo, con determinazione, è riuscito a inserirsi nella scena musicale europea, a esibirsi in importanti locali come il celebre Fabric di Londra e lo Space di Ibiza e a cimentarsi con i primi lavori discografici.

La musica live sarà suonata nello Stage 3, dove si alterneranno gli Njoy e la Chop Chop band. La prima è una cover band costituita nel febbraio 2007 e composta da Alex Spadavecchia alla voce, Saverio De Palma alla chitarra, Alex Bufi alle tastiere e Nico Caldarulo alla batteria. Il sound che questa proposto è prettamente soul, pop e dance, con un repertorio di brani, che fanno parte della storia della musica, dagli anni ’60 ad oggi, in chiave internazionale e con qualche brano del momento. Più datato e interamente dedicato al reggae è la Chop Chop Band. Costituitasi nel 1992 a Barletta dall'unione di sei musicisti amanti della musica giamaicana è guidato dal cantante e compositore Pino Pepsee.

Oasi San Giacomo – km 776, SS16 – Molfetta (Ba)

Info: 3293156732

Inizio: 12:00