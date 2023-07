A Cassano è tempo di 'festa grann': spettacolo in piazza con la musica dei Terraross

Indirizzo non disponibile

A Cassano delle Murge tutto pronto per i festeggiamenti in onore di Maria SS. Degli Angeli. Lunedì 31 Luglio ad aprire la festa patronale, in piazza Aldo Moro ci sarà lo spettacolo musicale dei Terraròss, a base di pizziche, tarantelle e tammuriate.

Suonatori e menestrelli della bassa Murgia, la formazione capitanata da Dominique Antonacci e Giuseppe De Santo, è un progetto musicale e di ricerca che mira a riscoprire e valorizzare quella che era la cultura di un tempo ormai perduta. Dal 2006, in Italia e in tutto il mondo, danno voce e musica alla nostra storia e alle gesta dei nostri avi, riportando alla mente le scene di vita quotidiana,il vocìo della gente tra le vie dei paesi, la voce dei venditori ambulanti, l'affanno del duro lavoro nei campi, nonché il grido delle lotte e delle rivoluzioni, senza dimenticare il canto d'amore, la poesia e il fascino ormai perduto delle antiche serenate. Tutto questo creando un clima goliardico e allegro, coinvolgendo il pubblico in canti, balli e gags.