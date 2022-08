Processioni, contest fotografico e grandi ospiti: a Palese il ritorno della festa tra fede, tradizione ed innovazione

Dopo lo stop imposto dall’emergenza sanitaria per due anni di fila, ritornano a Palese i solenni festeggiamenti in onore del Santo Patrono, San Michele Arcangelo. La manifestazione, tanto storica quanto celebre, rappresenta un imperdibile appuntamento sia per la popolazione locale che per i numerosissimi forestieri che ogni anno giungono dalle aree limitrofe.

Il programma della Festa di quest’anno è caratterizzato sia dalle manifestazioni tipiche di questi eventi (processioni, cortei, concerti bandistici), sia da nuove iniziative, le quali hanno lo scopo di coinvolgere una platea sempre più ampia e più giovane. Tra queste spicca l’ospitata della nota comica romana Valentina Persia, l’organizzazione della 1^ edizione del contest fotografico Palese loves San Michele e la 3^ edizione del DJ Set Peace and love generation.

Di seguito il programma nel dettaglio.

MERCOLEDI’ 3 AGOSTO

Ore 20.15 : Piazza Magrini, premiazione dei vincitori della 49^ edizione del Torneo di San Michele.

GIOVEDI’ 4 AGOSTO

Ore 18.30 : 27^ rievocazione storica dei pellegrinaggi palesini a Monte Sant’Angelo. Muovendo da Via Titolo, il corteo raggiungerà Piazza Magrini dove, alle ore 20.30, sarà celebrata la Santa Messa.

Ore 21.00 : sulla medesima piazza, l’Associazione Musicale “Nino Rota” di Palese proporrà un concerto, Metti una sera in musica, in memoria del piccolo Girolamo Scarasciullo, scomparso prematuramente lo scorso anno.

VENERDI’ 5 AGOSTO

Ore 21.00 : muovendo da Piazza Magrini, si svolgerà la 10^ edizione del corteo storico Mi-cha-el: una narrazione delle storiche apparizioni dell’Arcangelo a Monte Sant’Angelo e della conseguente diffusione del culto micaelico in Puglia e nell’antico “Villaggio Riunito” di Palese. Al corteo prenderanno parte il Gruppo Sbandieratori e Musici “Terra Grumi” di Grumo Appula e l’Associazione Culturale “La giostra delle idee” di Mola di Bari.

SABATO 6 AGOSTO

Ore 19.30 : processione dell’immagine dell’Arcangelo Michele per le vie del paese.

Ore 23.00 : Piazza Magrini, 3^ edizione del Dj Set Show Peace and Love Generation, a cura di G!G! Deejay.

DOMENICA 7 AGOSTO

Ore 10.00 : Piazza Magrini, matinée in orchestra a cura del Gran Concerto Bandistico Città di Ailano (CE) diretto dal M° G. Minafra.

Ore 19.00 : Messa Solenne celebrata da un padre micaelita della Celeste Basilica alla presenza delle autorità civili e militari del territorio.

Ore 20.00 : processione di gala dell’immagine dell’Arcangelo Michele alla presenza delle autorità civili e militari del territorio.

Sarà portata in processione anche la Sacra Spada di San Michele del Santuario di Monte Sant’Angelo.

Ore 20.30 : Piazza Magrini, servizio in orchestra a cura del Gran Concerto Bandistico Città di Ailano (CE) diretto dal M° G. Minafra.

LUNEDI’ 8 AGOSTO

Ore 21.00 : Piazza Magrini, spettacolo musicale a cura della “Controrchestra Big Band” diretta dal M° Vittorio Desantis.

Ospite della serata la nota comica e cabarettista romana VALENTINA PERSIA .

Le bande musicali che allieteranno i festeggiamenti:

- Storico pluripremiato Gran Concerto Bandistico “Città di Ailano” (CE), diretto dal M° G. Minafra;

- Complesso Bandistico “Città di Palese” (BA), diretto dal M° G. Demichele;

- Bassa Banda “Città di Bitonto”, diretta dal M° Michele Tarantino.

Le splendide luminarie sono della ditta Paulicelli Gianfranco srl.

Il Comitato Festa Patronale presenta quest’anno la 1^ edizione del contest fotografico a premi Palese loves San Michele, per permettere ai partecipanti di raccontare la Festa palesina attraverso l’arte della fotografia. La premiazione avrà luogo nel corso dello spettacolo musicale di Lunedì 8 Agosto. Info relative a requisiti, modalità di partecipazione e premi sono consultabili sulle pagine social del Comitato Festa Patronale.

Le pagine social:

Facebook: Comitato Festa Patronale San Michele Arcangelo Palese

Instagram: @sanmichelearcangelo_palese