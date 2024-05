'Villa Carducci torna a vivere', a Valenzano la festa di inaugurazione tra spettacoli per bambini, danze e dj set

Sabato 25 maggio alle 17:30 il Parco Carducci (via Giosuè Carducci, Valenzano) torna a vivere. Riapre una delle aree verdi più frequentate da bambini, ragazzi e famiglie di Valenzano, al termine degli interventi di riqualificazione previsti dal progetto "Greening Urbano, rifunzionalizzazione e riconnessione delle aree a verde pubblico nello spazio urbano", finanziati da fondi PNRR (Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 – Piani Urbani Integrati).



Per festeggiare il rinnovato abbraccio della comunità valenzanese con uno dei suoi ritrovi, l’amministrazione comunale ha organizzato una festa di riapertura in collaborazione con l’associazione Fortepiano. Un programma pensato per tutti i pubblici che abitualmente guardano la villa Carducci come punto di ritrovo e svago. A partire dalle 17:30, subito dopo taglio del nastro e saluti istituzionali, gli spazi riqualificati del parco ospiteranno sino a mezzanotte attività per bambini, stand enogastronomici, spettacoli di danza e il dj set di Carlo Chicco.





Il programma della festa



Ore 17:30 – La Villa Carducci torna a vivere

Cerimonia di riapertura con taglio del nastro alla presenza del Sindaco e delle autorità locali.

Breve discorso di benvenuto dell'Associazione Forte Piano.

Ore 18:00 - 20:00 – La Villa è dei bambini



Giocoleria: spettacoli di giocolieri e clown a cura dell’Associazione Trik e Ballak

Facepainting: truccabimbi con artisti che trasformeranno i volti dei bambini in personaggi fantastici.

Lezioni di Skate: in collaborazione con un’associazione locale di skateboard, lezioni gratuite per principianti e dimostrazioni da parte di skaters esperti.

Ore 20:00 - 21:00 – Si riaprono le danze

Esibizioni di ballo a cura della scuola di danza valenzanese “Danza dei Venti”, con performance e presentazione dei corsi e degli stili di danza.

Ore 21:00 - 23:00 – Ora si Balla! DJ Set Carlo Chicco