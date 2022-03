Saint Patrick’s Day, musica e degustazioni al Joy’s Pub di Bari

Ritornano i festeggiamenti anche a Bari per il Saint Patrick’s Day, una delle feste più attese e sentite nel mondo dalle comunità irlandesi e non solo. L’orgoglio del popolo irlandese e la devozione al santo patrono San Patrizio, vescovo d’Irlanda, coinvolge, infatti, le comunità di ogni nazione, cultura e religione, rappresentando un simbolo dell’integrazione sociale, dell’unicità e dell’apertura verso l’altro.

Un’occasione, dunque, per ritrovarsi nei pub, vere e proprie comunità in stile irish, e divertirsi all’insegna della socializzazione, soprattutto in questo periodo che ci ha tolto tanto, ma che ci può insegnare molto.

A Bari i festeggiamenti non potevano che partire dal Joy’s Pub di Corso Sonnino 118/D a Bari, l’Irish Pub barese per eccellenza, il primo del territorio, che quest’anno, dopo due anni difficili dovuti alla pandemia, ha organizzato tre giorni di eventi, buon cibo, birra, gadget e premi!

Si inizia dalla mezzanotte di Mercoledì 16 Marzo con la tradizionale Fiaccolata di inaugurazione, per poi continuare Giovedì 17 Marzo, serata centrale, con l’inizio del Contest Maschera più bella, per il quale tutti sono invitati a presentarsi indossando il costume in tema più bello che si possa immaginare! Qualche suggerimento? Verde, verde e ancora verde! La tradizione, inoltre, vuole che si indossi il trifoglio d’Irlanda il giorno di San Patrizio!



Per l’occasione il Joy’s Pub allestirà tre differenti punti di spillatura di birra e preparerà un Irish Menù dedicato, con tavoli all’aperto sul piazzale della Chiesa di San Giuseppe, già da oggi prenotabili, previa esibizione del green pass anche all’aperto, scegliendo tra le tre fasce orarie 20.00/21.30/23.00. E se dovesse piovere? Nessun problema, il tutto si svolgerà all’interno del Joy’s Pub!



Non può di certo mancare la musica, con alla consolle Carlo Chicco, Dj rock dal 1989 e direttore di Radio RKO, che ci accompagnerà per tutta la sera ed anche il giorno dopo, perché Venerdì 18 Marzo i festeggiamenti continuano, con l'Irish Music History Tour, un viaggio raccontato nella storia della musica irlandese dalla sua nascita ad oggi e la premiazione del Contest Maschera più bella!



Ed i premi, vi possiamo assicurare, non vi deluderanno: litri e litri di birra! 15 litri al vincitore, 6 al secondo e 2 al terzo classificato.



Festeggiamo il Saint Patrick’s Day insieme, festeggiamo il graduale ritorno alla normalità, festeggiamo l’amicizia, la vita.



P.S. L’accesso al locale ed ai tavoli sarà possibile esclusivamente previa esibizione del Green pass.



Joy's Irish Pub

Corso Sydney Sonnino 118/D - 70121 Bari

Prenotazioni: 0805542854