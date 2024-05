Festa di San Francesco da Paola, patrono di Monopoli e della gente di mare

A Monopoli arrivano i festeggiamenti in onore del santo di Paola (CS): s’intenderà riportare più solennità e affetto nei confronti del possessore delle chiavi della città di Monopoli. A capo di questo progetto ci sono i frati minori e un comitato parrocchiale: fra Roberto Palmisano è la guida spirituale di tutta l’organizzazione.

I FESTEGGIAMENTI: Si apriranno con il triduo di preghiera in preparazione alla festa a partire da Giovedì 9 Maggio prossimo. Il cartellone religioso proseguirà anche venerdì 10 e poi sabato 11 Maggio quando, al termine, avrà inizio il programma civile con due spettacoli e la sagra dei panzerotti e frittelle farcite (ma non solo). Il programma religioso verrà inaugurato con l’arrivo di una reliquia di San Francesco direttamente dal santuario di Lamezia Terme. Così giovedì 9 Maggio alle ore 17:30 l’appuntamento sarà dinanzi al Comando della Polizia Locale di Monopoli per attendere l’arrivo della delegazione cittadina che andrà a prelevare una delle testimonianze della presenza del santo calabrese. Poi ci si sposterà davanti al sagrato della chiesa conventuale per la benedizione e venerazione. La Santa Messa sarà presieduta dal Ministro Provinciale dei Frati Minori fra Alessandro Mastromatteo. Venerdì 10 Maggio, dopo la Santa Messa presieduta da fra Fabrizio Montrone, dalle ore 19:30 ci sarà una Conferenza storica a cura del prof. Martino Cazzorla, componente della sezione di Storia Patria a Monopoli, dal titolo “San Francesco da Paola, patrono di Monopoli”. Sabato 11 Maggio alle ore 11:30 la reliquia del santo (il dito indice) benedirà il mare e le imbarcazioni dalla sponda del molo Margherita. A seguire il sindaco Angelo Annese deporrà una corona di alloro in memoria dei caduti in mare. Nel pomeriggio alle ore 17:30 presso il Convento di San Francesco da Paola, il parroco fra Roberto Palmisano celebrerà una Santa Messa dedicata alla “gente di mare”. Successivamente, alle ore 18:30, partirà la processione che raggiungerà la piazza centrale di Monopoli. All’arrivo del santo in Piazza Vittorio Emanuele, il sindaco Annese procederà al rito della “Consegna delle chiavi della città”. Il clou delle celebrazioni sarà domenica 12 maggio con tre appuntamenti da non perdere. Alle ore 11:00 presso la chiesa di San Francesco d'Assisi partirà la processione verso la “Banchina Solfatara” dove ci sarà l’imbarco del simulacro e della reliquia a bordo del motopesca “Attila” per la tradizionale “processione del mare”. Alle ore 16:00, dopo lo sbarco, partirà il corteo al contrario che dalla banchina Solfatara raggiungerà la Cattedrale. Alle ore 18:00 in Cattedrale verrà celebrato il Solenne Pontificale presieduto da S. E. Mons. Giuseppe Favale, vescovo della Diocesi Conversano-Monopoli. Al termine, avrà inizio la processione di rientro per riportare il santo ed il simulacro nel convento di San Francesco da Paola.

IL PROGRAMMA CIVILE: Partirà sabato 11 in Piazza San Francesco da Paola, inizio alle ore 20:30, con Radio Puglia e il suo team dove ci sarà la baby dance , DJ Set e tanta animazione. Il giorno seguente, domenica 12, ore 21:30 toccherà al concerto dei “Cipurrid”. A seguire, prima della mezzanotte, ci sarà l’estrazione dei biglietti della gara di bontà 2024. Durante le due serate verrà allestita un’area dedicata al food con la sagra dei panzerotti, frittelle farcite e tantissime altre sfiziosità e prelibatezze.