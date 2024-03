Corso Sonnino in festa per celebrare San Giuseppe, al quartiere Madonnella degustazioni, spettacoli e sbandieratori

Il quartiere Madonnella si veste a festa per onorare il giorno di San Giuseppe questo 19 marzo, con una serie di eventi pensati per coinvolgere e deliziare tutta la famiglia, i cittadini di Bari ed i turisti che affollano il quartiere. A partire dalle 17:30 fino alle 19:00, corso Sonnino si trasformerà in un palcoscenico vivace con animatrici in costume che coinvolgeranno bambini e genitori in una celebrazione gioiosa dell’evento di San Giuseppe.

Mentre la festa infiamma le strade, davanti alle attività commerciali partecipanti, gli artisti del quartiere avranno l'opportunità di esporre le loro opere più significative, condividendo la loro creatività con la comunità.

Il culmine dei festeggiamenti avrà luogo dalle 20:00 in poi, sul piazzale della chiesa di San Giuseppe, dove tutti sono invitati a partecipare ad una serata speciale di spettacoli e intrattenimento. Saremo onorati dalla presenza degli SBANDIERATORI Militia Sancti Nicolai che ci faranno rivivere le tradizioni con le loro evoluzioni colorate. La London Ballet presenterà uno spettacolo che promette di essere un'esperienza incantevole. I BAMBINI dei gruppi ACR delizieranno la folla con le loro voci angeliche in un’esibizione di canto che riscalderà i cuori, e a seguire uno spettacolo magico di Bolle di SAPONE.

Non finisce qui: nei gazebi allestiti per l’occasione, la comunità potrà godere di gustosi panzerotti e rinfrescanti bevande, mentre animatori esperti intratterranno con la creazione di palloncini colorati.

E per concludere la serata in dolcezza, una sorpresa zuccherina attende tutti i partecipanti.

Invitiamo residenti e visitatori a unirsi a noi in questa celebrazione comunitaria di fede, cultura e gioia. Venite a vivere lo spirito di Madonnella in un evento che promette di essere memorabile per grandi e piccini.

Presenta la serata la food blogger ed influencer barese Nunzia Bellomo.

