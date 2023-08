Festeggiamenti in onore San Nicola di Genna a Castellana Grotte

Da venerdì 25 a domenica 27 agosto 2023, a Castellana-Grotte, sarà festa in onore del Santo di Mira.

La bellissima chiesetta di San Nicola di Genna, infatti, sulle alture della Città delle Grotte, sarà al centro dei solenni festeggiamenti patrocinati dal Comune di Castellana-Grotte e organizzati dal Comitato omonimo presieduto da Luigi Cassano.

Una festa, quella dedicata a San Nicola, dedicata al Santo più venerato, dopo la Madonna, del Cristianesimo. Cattolici, ortodossi e fedeli di diverse confessioni ossequiano il Santo miroblita, (dal greco μυροβλ?της) le cui spoglie emanano una sostanza odorosa dalle proprietà curative, la manna.

L’appuntamento agostano vedrà momenti a carattere religioso e occasioni di intrattenimento, una festa campestre che conserva, a dispetto dell’imperante omologazione, la sua genuina freschezza.

Naturalmente, si tratterà della migliore occasione per visitare il tempietto, candido ed essenziale, risalente al secolo XVI.

La chiesetta, al tempo parte del Feudo di Genna, è collocata in un’area di antica frequentazione. I numerosi ritrovamenti ceramici nel terreno circostante testimoniano come tutta la zona fosse anticamente abitata. Nelle vicinanze si può osservare la nota neviera di San Nicola di Genna, vano ipogeo datato 1788, prezioso testimone del paleoclima castellanese e, a sud, il Muro di Genna, resti di una struttura medievale di non certa attribuzione. All’interno, è possibile ammirare una tela di Elvira Tauro raffigurante San Nicola e risalente al 1922.

Ecco il programma degli eventi.

S’inizierà alle ore 19:30 di venerdì 25 agosto con il Santo Rosario per la Pace.

Sabato 27 agosto, alle ore 19:00, la Diana, quello sparo di mortaretti che, tradizionalmente, dà inizio alle feste popolari. Alle ore 19:15, Santo Rosario e alle ore 19:30 Santa Messa celebrata da Pierpaolo Pacello, castellanese, rettore del Seminario vescovile “San Michele Arcangelo” di Conversano. Alle ore 21:00, intrattenimento musicale affidato a “Evening Breeze” a cura dell’Assessorato ai Servizi sociali del Comune di Castellana-Grotte.

Domenica 27 agosto, alle ore 9:00, la Diana e l’apertura della chiesa al culto, alle ore 10:30 Santa Messa, alle 18:30 Santo Rosario. Alle 19:00, Santa Messa solenne presieduta da don Vito Cassone, parroco della chiesa di Santa Maria del Caroseno di Castellana-Grotte.

Alle 20:15 solenne processione e benedizione della contrada. A seguire intrattenimento musicale a cura dell’associazione Banda Castellana-Grotte.



Infine, esposizione artigianale e, ad allietare i palati, stand gastronomici. Infine, luminarie artistiche della ditta Paciello Francesco SAS di Monopoli, addobbi floreali di ‘’Ditelo con un fiore’’ di Marcello Allegretti.