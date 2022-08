'Festa di Santa Chiara' a Capitolo località di Monopoli tra manifestazioni religiose, fiere e degustazioni

Saranno due serate di spettacolo, di gastronomia e di fede quelle programmate tra mercoledì 10 e giovedì 11 Agosto 2022 al Capitolo, località balneare rinomatissima di Monopoli, a sud di Bari. I frati della Parrocchia SS. Trinità in San Francesco da Paola assieme ai componenti del Comitato di Santa Chiara d’Assisi hanno organizzato la sesta edizione di una delle feste più giovani dell’agro monopolitano ma divenuta in breve tempo un appuntamento importante del cartellone estivo locale. Essa nacque dallo spunto di alcuni giovani parrocchiani dopo aver notato che il Capitolo era l’unica contrada a non avere una propria festa patronale e che in loco vi era sorto, già da alcuni anni prima, un luogo di preghiera che però non veniva mai animato come meritasse. Da questo guizzo, prese forma l’idea di realizzare la Festa di Santa Chiara d’Assisi, patrona della Televisione e delle Telecomunicazioni, che liturgicamente si festeggia proprio l’11 Agosto, il giorno dopo San Lorenzo a cui è legata la tradizione di fare il bagno in mare di sera e di scrutare il cielo, in quelle sere, auspicando di esprimere un desiderio nel momento in cui si avvistasse una stella cadente. Inoltre, la buona riuscita di questi festeggiamenti è connessa al periodo convenevole dato che la maggior parte hanno le ferie dal proprio lavoro nelle settimane a ridosso del Ferragosto. E poi, è determinante il luogo stesso: la località balneare a sud di Monopoli, da moltissimi anni ormai, attira migliaia di villeggianti baresi e di altri paesi della provincia a sud del capoluogo pugliese che hanno stabilito la propria villeggiatura proprio al Capitolo e sempre qui vi sono tante strutture ricettive che ospitano migliaia di turisti. In soli tre anni, tuttavia, la Festa di Santa Chiara d’Assisi aveva raggiunto, nel periodo antecedente allo scoppio della pandemia da Covid-19, numeri cospicui di pubblico. L’aria del mare, a pochi passi dal litorale, la spensieratezza delle vacanze e la qualità degli spettacoli durante le due serate di festeggiamenti completano quella voglia “a stare” che prende tutti, solleticata dal panzerotto fritto, dalla frittella farcita e dalle bancarelle che propongono crepes dolci, pettole, frutta secca, panini farciti e via discorrendo.

Da quest’anno, alla sesta edizione, la Festa di Santa Chiara assume nuovamente i connotati di una mini fiera che va a corollario degli appuntamenti di fede.

IL PROGRAMMA RELIGIOSO:

Il cartellone religioso, curato dai frati del Convento di San Francesco da Paola sotto la guida del neo parroco subentrato padre Roberto Palmisano e del suo vicario padre Gianni Dicosola, inizierà Lunedì 8 Agosto 2022 con il triduo di preghiera: alle ore 19:00 avrà inizio il Santo Rosario e alle ore 19:30 ci sarà la Santa Messa celebrata da fra’ Mimmo Lotito ofm. Martedì 9 Agosto 2022 sarà il secondo giorno, sempre con il Santo Rosario prima e la Celebrazione Eucaristica poi, presieduta da fra’ Antonio Cifaratti ofm ed infine il terzo giorno inizierà di nuovo con il Santo Rosario e successivamente ci sarà la Celebrazione Eucaristica presieduta da fra’ Michele Sardella ofm.

Giovedì 11 Agosto, invece, sarà il giorno clou dei festeggiamenti in onore a Santa Chiara d’Assisi. Si inizierà alle ore 19:00 con il Santo Rosario, seguirà alle ore 19:30 la messa solenne presieduta da fra Roberto Palmisano, neo parroco subentrante della Parrocchia SS. Trinità in San Francesco da Paola. Il momento di fede proseguirà con la processione dell’immagine di Santa Chiara per le vie del Capitolo allietata dalla Banda del Giubileo “Città di Monopoli” e dalla Bassa Musica armonia molfettese “Città di Molfetta”.

IL PROGRAMMA CIVILE:

Mecoledì 10 e giovedì 11 Agosto sarà il momento di gastronomia con la mini fiera di Santa Chiara: sagra del panzerotto fritto e della frittella farcita, del gelato a cura di Budina Pasticcina, delle crepes dolci, delle pettole e patatine, del panino con salsiccia farcito a cura di Lido Millennium. Gli spettacoli delle due serate sono stati affidati alla popolarità del Trio Arcobaleno e ad uno degli artisti locali più celebri, Mavì.

Mercoledì 10 Agosto, ore 20:30 apriranno lo show di canti e storie popolane il duo Piero Malerba e Cosimo Loperfido. Seguirà il repertorio vasto anni ’60, ’70, ’80 e ’90 del Trio Arcobaleno, gruppo che ritorna sul palco della Festa di Santa Chiara dopo il successo ottenuto nel 2019.

Giovedì 11 Agosto ore 21:30, al mattino, la Bassa musica armoniosa Città di Molfetta girerà per le spiagge e le strade del Capitolo animando la gente e donando quel senso di festa cittadina.

La sera, invece, sarà l’artista monopolitano Vito Mastrorosa, in arte Mavì, ad accompagnare la serata principale, il giorno clou. Laureato al Conservatorio Nino Rota di Monopoli, Mavì darà voce al suo vasto repertorio che abbraccia le canzoni di Luigi Tenco, Renato Zero, Franco Battiato, Fabio Concato, Massimo Ranieri e molti altri contemporanei. Inoltre, sul palco saliranno ad affiancarlo altri artisti preparatissimi che amano la musica, il canto e di esso ne hanno fatto una professione. Tre ore di spettacolo, di buona musica che rievocherà la nostalgia nei cuori di tutto il pubblico presente, rivangando nei ricordi e nei sentimenti che ciascuna canzone ha lasciato inciso dentro di noi.

Seguirà alle ore 23:30 un breve spettacolo di giochi pirici a cura della ditta Firemagic di Luca Benedetti.

L’artistica illuminazione è stata affidata alla ditta di Vito Ciaccia di Cisternino (Br).

La Festa di Santa Chiara d’Assisi è patrocinata dal Comune di Monopoli ed è inserita nel cartellone degli appuntamenti delle contrade che da maggio ad ottobre animano il territorio.