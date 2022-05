Il quartiere San Paolo festeggia Santa Rita: il programma delle celebrazioni

Il quartiere San Paolo torna a festeggiare Santa Rita. Il clou delle celebrazioni è in programma oggi e domani, 21 e 22 maggio. La festa è organizzata dal coordinatore Michele Genchi con la collaborazione del Gruppo di devoti di Santa Rita e dei Padri Barnabiti.

Tutti i giorni fino al 21 maggio, alle ore 17, si terrà la novena presso la chiesa Madre della Divina Provvidenza, seguita dalla recita del Santo Rosario e della Messa.

SABATO 21 MAGGIO 2022

Ore 10:30 Tamburi con lo stendardo di Santa Rita in giro per le vie di zona Modugno e mercato coperto, segno di ringraziamento

Ore 17:00 Novena a Santa Rita

Ore 17:30 Santo Rosario

Ore 18:00 Santa Messa e preghiera di affidamento ( Chiesa Madre Della Divina Provvidenza )

Ore 19:00 Rievocazione del transito di Santa Rita e benedizione degli oggetti di devozione

Ore 19:30 Benedizione delle Rose presso il giardino di Santa Rita . Un minuto di raccoglimento per tutti i devoti di Santa Rita scomparsi prematuramente. Sarà donata una rosa per ogni devoto scomparso .

Ore 21:30: Esibizione tambitistica con lo stendardo di Santa Rita, partenza da via Molise N° 9 dove C'è una piccola edicola devota a Santa Rita. L'esibizione avverrà per le vie del Quartiere fino ad arrivare al giardino di Santa Rita.

Ore 00:00 Suono delle campane in festa presso il giardino di Santa Rita ( Via G. Candura angolo Pacifico Mazzoni )

i devoti residenti sono invitati "a lasciare una luce o un lumino acceso per tutta la notte del 21 e 22 maggio come segno di devozione. Perr tutte la notte dalla cappella di Santa Rita fino alla parrocchia Madre della Divina Provvidenza, la strada sarà illuminata con delle fiaccole.

DOMENICA 22 MAGGIO 2022

Ore 07:00 Breve spettacolo pirotecnico per l'annuncio dell'inizio della festa in onore a Santa Rita in via Giovanni Candura (Giardino di Santa Rita)

Ore 11:30: Santa Messa, al termine supplica a Santa Rita e benedizione delle rose ( Chiesa Madre Della Divina Provvidenza )

Ore 17:00 Processione della Statua di Santa Rita con lo stendardo da Via G. Candura alla Chiesa Madre Della Divina Provvidenza

Ore 17:30 Santo Rosario in onore di Santa Rita

Ore 18:00 Santa Messa in onore di Santa Rita

Ore 19:00 Processione liturgica con lo stendardo e Statua di Santa Rita, partenza dalla Parrocchia Madre Della Divina Provvidenza, via V. Ricchioni, Via Lonero,via de Vicaris,via de Benedictis,via Bonomo,via de Blasi,via Tramonte,via ricchioni,via Monti, ( lato cooperative) ,via Pacifico Mazzoni, via Giovanni Candura, via Leotta ( tutta ) ,via V. Ricchioni ,via R. Ciusa ( tutta ),via G. Candura fino al civico 38 " il giardino Santa Rita "

Al Rientro della processione, verranno donate le rose di Santa Rita, in seguito i fuochi d'artificio. Durante la processione è prevista l'esibizione della Band Musicale e l'esibizione degli sbandieratori. I fedeli residenti lungo il percorso della processione sono invitati ad addobbare i propri balconi con drappi e coperte ed illuminare con candele ,ceri votivi e altarini della Santa.

"Ringraziamo i tanti donatori - dicono gli organizzatori - il Comune di Bari, il Sindaco di Bari Antonio Decaro, il Presidente michele Emiliano, il presidente del 3° Municipio Nicola Schingaro, il comando dei vigili urbani del (Quartiere San Paolo), e la ditta delle illuminarie Paulicelli".

Per tutta la giornata di domenica 22 amggio saranno donate rose nel giardino dedicato a Santa Rita in via Giovanni Candura angolo Pacifico Mazzoni.