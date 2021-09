A Locorotondo la Festa dello Sport 2021

Si svolgerà sabato 2 ottobre, a Locorotondo, la “Festa dello Sport”, promossa e patrocinata dal Comune di Locorotondo in collaborazione con la Banca di Credito Cooperativo Italiano e le associazioni sportive Techno Body, ASD Volleyclub Locorotondo, Polisportiva Centro Storico Locorotondo, Sportlandia Locorotondo, ASD Tyche Ginnastica Ritmica Martina Franca, accademia dello spettacolo Fuori di Danza, Alter Atletica Locorotondo, ASD Sole e Sport e ASD Advanced Karate.

L’inizio è previsto alle 14.45, con la partenza da piazza Antonio Mitrano, proseguendo su via Nardelli, corso XX Settembre ed arrivo in piazza Aldo Moro. Proprio qui, in piazza Aldo Moro, le associazioni si disporranno nelle postazioni prestabilite e alle ore 18 ci sarà la premiazione e l’assegnazione delle borse di studio per i giovani talenti locali dello sport. A seguire verrà conferita la cittadinanza onoraria all’ultramaratoneta Simone Leo per i successi sportivi, per l’impegno sociale e per l’amore dimostrato verso il territorio di Locorotondo.

Si rammenta che la partecipazione alla Festa dello Sport avverrà nel massimo rispetto della normativa anti-Covid.