'Festa del vino primitivo e del Cece nero' nel centro storico di Acquaviva delle Fonti

Dopo una pausa forzata causata dalla pandemia che ha toccato anche il settore dei grandi e piccoli eventi, torna la Festa del vino primitivo e del Cece nero. L’evento organizzato dall’Associazione Turistica Pro Loco 'Curtomartino' con il patrocinio del Comune di Acquaviva delle Fonti punta ad incuriosire i tanti appassionati di gastronomia locale e di buon vino primitivo, valorizzando anche le piccole stradine e piazzette del centro antico.

Una manifestazione che quest’anno vuol tornare ad essere per rinnovamento e innovazione, in cui promuovere le attività locali e in modo particolare il Centro Antico, luogo di scambio culturale e cuore pulsante del nostro paese. L’evento, che si svolgerà sabato 19 novembre 2022 a partire dalle ore 18.00, seguirà un percorso lungo i vicoli che collegano Piazza San Paolo e Piazza Don Albertario, creando un’atmosfera tipicamente autunnale, valorizzando il piccolo borgo.

Il percorso, come ogni anno, sarà arricchito da stand gastronomici che proporranno ai visitatori antiche e innovative ricette preparate con il gustoso cece nero, prodotti locali e castagne, il tutto accompagnato dal prelibato vino primitivo delle nostre cantine, ma anche altre aziende vitivinicole del territorio.

VISITE GUIDATE GRATUITE

Organizzate dalla Pro Loco con partenza dall’INFO-POINT TURISTICO sito in Piazza Maria SS. di Costantinopoli 16:

visita guidata al centro antico e ai pozzi

visita guidata a Palazzo de Mari

INGRESSO LIBERO

Info-Point Turistico Acquaviva delle Fonti

P.zza Maria SS. di Costantinopoli 16 - Acquaviva delle Fonti

Da Martedì alla Domenica | 10:00-12:00 e 17:00-19:00 - chiuso il Lunedì