A Monopoli la XIV edizione Volontariato in Spiaggia “Giovanni Montanaro” con Renato Ciardo

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Musica, poesia, teatro, danza e tanto altro. Il Centro di Servizio al Volontariato San Nicola torna in piazza a Monopoli con Volontariato in Spiaggia, la festa nata per celebrare il mondo del volontariato e sensibilizzare sui temi della solidarietà.

Giunto alla sua XIV edizione, l’evento si conferma irrinunciabile appuntamento per le associazioni del territorio e per tutti coloro che hanno voglia di condividere un vero e proprio momento di gioia e di unione che porta da sempre con sé la bellezza del prodigarsi per gli altri, nel ricordo di Giovanni Montanaro, già direttore del CSVSN, nella sua città natale.

E quest’anno si festeggia in grande stile: la conduzione della serata, affidata all’artista barese Renato Ciardo, donerà una marcia in più alla manifestazione.

L’appuntamento con Volontariato in Spiaggia “ Giovanni Montanaro” è per venerdì 29 luglio. Come ormai da tradizione, la manifestazione si articolerà su più punti: dai laboratori mattutini nella Spiaggia Cala Monaci al grande spettacolo serale in Largo Portavecchia.

L’evento è patrocinato e sostenuto anche dal Comune di Monopoli.

In questa edizione, come nelle precedenti, le associazioni avranno un ruolo primario: le principali realtà legate al territorio avranno modo di raccontarsi al pubblico, di illustrare quanto realizzato in questi ultimi anni e sensibilizzare la cittadinanza sui temi del volontariato.

Di seguito il programma:

Spiaggia Cala Monaci – dalle 10:00 alle 12:00

§ Laboratori e attività musicali a cura della Cooperativa Emi

§ Attività del mare con ASD La Scuola del Mare

§ prove di subacquea, snorkeling, nuoto a sirenetta con monopinna, kayak, fotografia subacquea, simulazione di un salvataggio e primo soccorso, presentazioni della vita acquatica dei nostri mari e laboratori manuali e pratici.

§ Discover Scuba Diving a cura di Rescue Life Association

§ battesimo del mare, snorkeling e immersione subacquea con sistema A.R.A. (autorespiratore ad aria)

Largo Portavecchia - dalle ore 19:30 alle ore 22:30

Presenta la serata Renato Ciardo

ore 20:00 Itinerari e sentieri di danze Aps – esibizione di pizzica tradizionale

ore 20:15 Saluti Rosa Franco e Alessandro Cobianchi CSV, sindaco Annese, assessora Miriam Gentile

ore 20:30 esibizione di Renato Ciardo

ore 20:40 associazione L’Anatroccolo

ore 20:45 associazione Dico No alla Droga Puglia

ore 20:50 associazione Vip Bari con lo spettacolo “Cappuccetto torna a casa”

ore 21:05 associazione Avis Monopoli

ore 21:10 associazione Centro Arcobaleno - Performance teatrale "Il cosmo oltre la maschera" in collaborazione con la compagnia teatrale integrata "Il TeatroVerso dell'Arcadìa" e gli studenti del Polo Liceale "G. Galileo-M. Curie"

ore 21:25 Asd Scuola del Mare (si può far salire sul palco insieme a Centro Arcobaleno per il progetto in comune)

ore 21:30 CRI Monopoli

ore 21:35 associazione Progetto Donna dal libro di Laura Boldrini "Questo non è normale", per riflettere sulla discriminazione e sui pregiudizi della condizione femminile. Legge Anna Longano con l’accompagnamento al violino di Rosa Lisi

ore 21:45 associazione Smile’s friend con lo spettacolo “Per sorridere Per conoscere Per agire

ore 21:55 esibizione di Renato Ciardo

ore 22:10 associazione Fratres Monopoli lettura di un testo del poeta Saramago accompagnata dal violino di Giovanni Rota

ore 22:20 Rete (Per Loro disabili, Oasi Gaia, Angsa, Afaup, la finestra del sole)

ore 22:25 associazione Rescue Life Association

ore 22:30 Arci Monopoli

ore 22:35 Chiude la serata l’associazione culturale anziani con musica e tanto divertimento….