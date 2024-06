Festinsieme: ad Alberobello arte, musica, letture, gonfiabili, food e drink

Due giornate all'insegna dell'artigianato, ottima musica, food e drink e tanto divertimento anche per i più piccolini, infatti ci saranno due gonfiabili per loro!

Ad Alberobello nella splendida Villa Donnaloja dalle 10:00 del mattino fino a tarda serata nei giorni 22 e 23 giugno 2024.



PRIMA SERATA

Sabato 22 Giugno 2024

Prima serata dedicata ad una mostra fotografica: "Un anno di Palestina"



Il professore Cantanna introdurrà la storia della Palestina per cercare di capire come si è arrivati ad oggi, partendo dai primi anni di occupazione durante la "Nakba", la catastrofe per il popolo Palestinese. Interverrà Amira Abuamra, membro della comunità palestinese di Puglia e Basilicata e Presidente del Laboratorio Palestina-Cultura e Arti. L'incontro proseguirà con l'intervista al foto reporter Angelo Calianno. Porterà le testimonianze da lui raccolte in questi ultimi mesi, da Novembre 2023 ad oggi.



BIO

Nato a Cisternino, Italia, il 6 novembre 1979, svolge l’attività di fotoreporter freelance da 16 anni.

Con la passione del viaggio sin dalla giovane età, Angelo Calianno comincia le prime esplorazioni all’ età di 19 anni lavorando all’ estero, soprattutto tra l’Inghilterra e il Sud America, Paesi dove si dedica allo studio della Storia Antica, prosegue gli studi approfondendo l’influenza dell’Islam nel mediterraneo e nel mondo bizantino.

Muove i primi passi nel giornalismo scrivendo per riviste specializzate in trekking. Viaggiando, si accorge delle innumerevoli storie sconosciute nei luoghi del sud del mondo, comincia così, con la voglia di raccontare quelle storie, la sua carriera da Reporter e in seguito fotoreporter da luoghi di conflitto di Medioriente, Africa, Asia.

Esperienze

I primi lavori in proprio vengono pubblicati su un piccolo blog che poi, nel 2013, diventa un vero e proprio sito internet: Senza Codice.

Specializzato in conflitti che riguardano l’estremismo islamico, Angelo Calianno collabora anche come consulente e ricercatore per l’ ITSS (The International Team for the Study of Security Verona).

Ha scritto e scrive da Palestina, Israele, Afghanistan, Siria, Kurdistan, Iran, Turchia, Artsakh, Armenia, Libano, Somalia,

Chad, Sudan. Sierra Leone, Mali, Colombia, El Salvador per: Middle East Eye, Byline Times, ITSS, Mondopoli, Treccani, TPI, Missioni Consolata, Terra Santa, Voci Globali, TgCom zone di Crisi, MC Rivista, Global Voices int, LSD magazine, Popoli, Peacereporter, Rivist@ online.

Parallelamente agli articoli e reportage, le sue foto vengono esposte in gallerie e musei.

Ha finora esposto presso:

- European Court of Auditors, Lussemburgo

- MUST Museo D’ Arte Contemporanea, Lecce

- Parco Archeologico San Nicola, Cisternino

- Contemporary art and Media gallery, Yerevan

- Caffè Cittadino, Dimora Storica, Lecce

- Galleria D’ Arte Donato Rizzi, Matera

Non potete fare affidamento ai vostri occhi se la vostra immaginazione è fuori fuoco.

Mark Twain



Serata Musicale

In concerto il "Cantiere Comune Mediterraneo"



Cos’è il CCM?

Il Cantiere Comune Mediterraneo è un’orchestra e un’iniziativa socio-culturale interdisciplinare. Collettivo di sensibilizzazione e ricerca sul valore delle diversità disseminate nel nostro mare, che ci uniscono oltre i confini. Il CCM rielabora elementi condivisi cercando le tracce di un popolo nell’altro, in un racconto collettivo che, nella storia del progetto, ha assunto anche carattere coreutico, letterario o documentaristico.

Il progetto dal 2021 vanta collaborazioni o aperture ad artisti come La Cantiga Della Serena, Davide Shorty, Peppe Leone, Davide Ambrogio, oltre che live all’estero, la sonorizzazione di un corto ed esperienze didattiche.



Perché il CCM?

Il CCM nasce dall’esigenza di abbattere il muro che divide il “noi” e gli “altri” tramite musica, curiosità e condivisione. Attraverso un’esplorazione orizzontale del patrimonio folkloristico delle minoranze storiche e sociali del Mediterraneo, il progetto mira a trovare un sound che suoni familiare a chiunque, da est a ovest del mare, cosicché ci si possa riconoscere l’uno nell’altro e riscoprire le proprie origini in quelle del vicino.

Peschiamo e rigettiamo suoni nel Mediterraneo, nella speranza che la musica ci serva da lingua franca per capire le nostre differenze e capire chi siamo.



***



SECONDA SERATA

Domenica 23 Giugno 2024

Seconda serata dedicata alla presentazione del libro "Delitto Matteotti. Il mandante", su Matteotti appunto nel centenario dalla sua morte, presenta l'autore Mario Gianfrate.

Dialogano con l'autore il Prof. Angelo Panarese e Giuseppe Perrini.



Serata Musicale

In concerto i Buckwise



I Buckwise sono un gruppo dream pop e IDM attivo dal 2018. Pubblicano il loro primo disco “Turning Point” per l’etichetta “La Rivolta Records” nel 2019. Dopo il tour promozionale, il gruppo intraprende subito una nuova strada modificando la sua idea musicale. L’attitudine indietronica e la contaminazione con sonorità piene e stratificate danno vita ad orchestrazioni sintetiche dal forte impatto emotivo. Un percorso sonoro in perfetto equilibrio tra analogico e digitale che lascia spazio a interpretazioni mai univoche. I testi, in lingua inglese, sono un punto di vista ermetico sulla realtà che ci circonda, riflessioni che risuonano in contesti eterei scanditi da incastri ritmici incalzanti. Su queste basi compositive comincia la collaborazione con Francesco Cerasi, noto compositore di colonne sonore per cinema e serie tv prodotte tra gli altri da Amazon Prime Video, BBC, Rai, Sky Cinema, Lucky Red, Medusa Film, Mediaset, Eagle pictures, Colorado Film. I Buckwise firmano quindi un contratto editoriale con la sua etichetta, Bonimba, nel 2022. Dal 2023 entrano nel roster Dischi Uappissimi con il lancio dei primi singoli “Older” e “Best End” con in previsione l’uscita del nuovo album per il 2024.

Nel 2023/2024 si esibiscono in Europa al PROtFest di Bijeljina (Bosnia) al Tallinn Music Week 2024 in Estonia e al FIMU Belfort 2024 in Francia.





I Buckwise sono:



Roberto Matarrese: voce, elettronica, basso, chitarra

Nicola Galluzzi: banjo, tromba,synth

Lorenzo L'Abbate: chitarra, tastiere, basso, voce



Michele Granito: batteria, voce