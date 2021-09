Al Teatro Kismet con il 'Festival Bari in commedia'

Tre giorni dedicati alla Commedia dell'Arte al Teatro Kismet

Laboratori, spettacoli e workshop vi aspettano dal 17 al 19 settembre durante il festival 'Bari in commedia', appuntamento a cura della compagnia i NUOVi SCALZi in collaborazione con Teatri di Bari

Scoprite qui il programma completo del festival: https://www.facebook.com/events/873988053495224

Biglietti degli spettacoli disponibili sul circuito Vivaticket.com



LABORATORI E WORKSHOP

17-19 settembre - Laboratorio di Maschere di Commedia dell'arte a cura di Andrea Cavarra

La partecipazione ha un costo di 120 € a persona e garantisce la realizzazione di una maschera in cuoio. Le iscrizioni sono limitate a massimo 11 persone.



19 settembre - Workshop di Commedia dell'arte a cura della Compagnia I Nuovi Scalzi

La partecipazione ha un costo di 40 euro. Le iscrizioni sono limitate a massimo 15 persone.



Per entrambi gli eventi i partecipanti devono essere in possesso del Green Pass.

Per info e prenotazioni chiamare il numero +39 376 051 7193 (Viria - I Nuovi Scalzi)



SPETTACOLI

17 settembre h 21.00 - La Ridiculosa Commedia, Compagnia I NUOVi SCALZi

18 settembre h 19.00 - Il Mascheraio, di Andrea Cavarra

18 settembre h 21.00 - La Ridiculosa Commedia, Compagnia I NUOVi SCALZi



Per informazioni e conferma: 080 579 76 67 – 335 805 22 11 / botteghino@teatrokismet.it

Botteghino del Teatro Kismet attivo dal martedì al venerdì ore 10.30 -12.30 / 16.30-19 e due ore prima dello spettacolo. Chiuso il lunedì



Biglietto per singolo spettacolo: 8 euro, acquistabile sul circuito Vivaticket.com.





SCHEDE SPETTACOLI



I Nuovi Scalzi

LA RIDICULOSA COMMEDIA

regia Claudio De Maglio e Savino Maria Italiano

con Savino Maria Italiano, Olga Mascolo, Ivano Picciallo, Piergiorgio Maria Savarese



Una nuova drammaturgia, frutto del lavoro di creazione degli attori assieme a Claudio De Maglio.

Uno spettacolo di alto livello, che ha ottenuto un grande successo all’estero, dove la tradizione delle maschere del teatro italiano e le tecniche della Commedia Dell’arte si uniscono ad un linguaggio moderno, dinamico, non formale e soprattutto accessibile a tutti. Attraverso la comicità fatta di situazioni, la compagnia riflette su alcuni temi molto attuali, fra cui: il potere della speculazione edilizia e della corruzione politica, il diritto alla libertà di scelta del proprio futuro, il rapporto genitori-figli, l’importanza del prendersi cura della propria terra (intesa in generale come bene comune). La storia è collocata a Barletta, molto tempo dopo la “Disfida di Barletta”. Con un atto di fantasia i nostri protagonisti sono pensati come i discendenti di alcune figure storiche legate alla “Disfida di Barletta”, vicenda storica, romanzata anche da M. D’Azzeglio.

Si cerca anche di stimolare il pubblico nazionale e internazionale ad approfondire la conoscenza di una delle storie della tradizione pugliese. È una giornata come tante altre. Friariello, un semplice contadino, si trova ad essere preso di mira da Pantalon De Borghia fu La Motte, un avido imprenditore edilizio, e dott. Graiano d’Asti, un politico facile alla corruzione. In quello stesso giorno è di ritorno a casa Florenzia, figlia dell’imprenditore, che dopo molti anni in viaggio alla ricerca della propria libertà, è costretta a tornare a casa avendo terminato ogni risorsa economica datale dal padre.





IL MASCHERAIO

Lezione Spettacolo nell’Atelier delle Maschere

di e con Andrea Cavarra



Un vero e proprio atelier di costruzione maschere teatrali viene aperto al pubblico.

Vi troviamo decine di maschere in cuoio, calchi in gesso, matrici in legno e tutti gli accessori del lavoro del mascheraio (pelli, pellicce, martelli, ecc.) Sono usati dal maestro Andrea Cavarra per far conoscere al pubblico questa antica arte teatrale.

Il mascheraio racconta la storia della maschera nella società, nella religione e nel teatro, dal teatro greco alla commedia dell’arte, fino ad arrivare ai giorni nostri.

Ogni volta che un personaggio viene evocato il pubblico lo vede vivere di fronte a sé.



Ma non solo, il mascheraio sceglie delle persone dal pubblico e mostra come nasce una maschera ispirata al volto di una persona, come gli si dà un carattere, un corpo, una voce e un significato. Man mano che il maestro svela come nasce una maschera, ce ne rivela anche tutti i significati simbolici, lo scopo sociale, ma soprattutto perché la maschera è sempre attuale.

