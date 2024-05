"Ca.Co.fest contro I GigantiI", a Bari la tredicesima edizione del festival dedicato a fumetti, illustrazioni, animazione ed editoria indipendente

Venerdì 10 e sabato 11 maggio il Ca.Co. Festival entra nel vivo e invaderà Bari con straordinarie mostre, proiezioni, workshop e feste, il tutto dedicato al mondo dell’illustrazione, del fumetto e dell'animazione, ma sarà anche spazio privilegiato per l’editoria indipendente contemporanea.



Si intitola "Ca.Co Festival contro I GIGANTI" la tredicesima edizione del Ca.Co Festival, un evento in piena contrapposizione alla cultura dominante e di facile consumo. Sebbene sia sempre più palese la forza dei “Giganti”, che cercano di annientare tutto ciò che è contrario alla loro visione del mondo, il Ca.Co. Festival non si arrende e procede con la sua opera di promozione e conoscenza di altre prospettive e altre visioni. E come farlo, se non con la bellezza? La bellezza è, di per sé, un atto rivoluzionario, ma non se viene intesa come decoro o come atto reazionario. La bellezza per il Ca.Co. è innanzitutto scoperta, luce e forza determinante del cambiamento. Ogni segno grafico, ogni nota, è elemento di questa continua ricerca e rappresenta il mezzo per avvicinare le persone alla bellezza nelle diversità.



In primo piano nel programma 2024 ci saranno le mostre di artisti internazionali come Nigoull (che quest'anno ha anche realizzato il manifesto dell'evento e che unisce arte astratta e figurativa) e La Buanderie (il progetto che riunisce 120 artisti attorno a un affascinante progetto sui fazzoletti), a cui si accompagneranno concerti di musica visionaria, proiezioni a cura del collettivo 2LP, workshop per novizi ed esperti nonché l'ormai classica Comic Battle, che in passato ha lanciato la carriera di artisti di successo come Valentina Lorizzo e Elías Taño. La mostra collettiva, che si terrà all'interno dell'ex Caserma Liberata, vedrà come protagonisti La Buanderie, Ester Helvete, Alexandre Bruyas, Desperfecto e Tilf.



IL PROGRAMMA



10 MAGGIO, EX CASERMA LIBERATA

apertura ore 17.00



SALA CONCERTI

ore 17.00 – FREDDIE DJ dj-set

ore 20.00 - TIZIANA SALVATI e MARCO MALASOMMA live

ore 21:00 – PARZIALMETE SCREMATI live

ore 22:00 – LUCA TANZINI TRIO live

ore 23.00 – SAN LEO live

ore 00.00 – DJ ANDRE U FAT dj-set



SALA ESPOSIZIONI

ore 19:30 – inaugurazione mostra di La Buanderie, Ester Helvete, Alexandre Bruyas, Desperfecto, Tilf



TEATRO MIMì MILANO

ore 16:00 – Proiezione "Il gigante di ferro" (regia di Brad Bird, Usa, 1999)

ore 19:00 – Proiezione "Il faraone, il selvaggio e la principessa" (regia di Michel Ocelot, Francia/ Belgio, 2022)

ore 21:30 – Proiezione "Marona's Fantastic Tale" (regia di Anca Damian, Francia- Belgio- Romania, 2019)

ore 23:30 – Omaggio a Leiji Matsumoto – "Interstella 5555" (regia di Daisuke Nishio, Hirotoshi Rissen, Kazuhisa Taken?chi, Leiji Matsumoto, Giappone, 2003)



11 MAGGIO, EX-CASERMA LIBERATA

apertura ore 16.00

SALA CONCERTI

ore 17:00 – DJ ANDRE U FAT dj-set

ore 20:00 – NOMISAKE live

ore 21.00 – LO FLOPPER (Fra Ita) live

ore 22.00 – ICHI (GIAP) live

ore 23.00 – UPHORIA (UK, ITA) live

ore 00.00 – Ciro Disturbass World Afro Music dj-set



SALA MAJAKOWSKIJ

PRESENTAZIONE LIBRI

ore 19.00 – Sputnik press presenta il graphic novel "Balucama" – Il Collettivo Nausea presenta i suoi progetti editoriali



TEATRO MIMI MILANO

ore 18:00 – Omaggio ad Akira Toriyama – "Dragon Ball Super: Super Hero" (regia di Tetsuro Kodama, Giappone, 2022)

ore 20:30 – "Deep Sea" (regia di Tian Xiaopeng, Cina, 2023)

ore 22:30 – "Blind Willow, Sleeping Woman" (regia di Pierre Földes, Francia, Canada, Lussemburgo, Paesi Bassi, 2022)



SALA ESPOSIZIONI

ore 16:00 – Comic Battle



GLI ARTISTI



NIGOULL (Francia)

Nato nel 1993 a Clermont-Ferrand, Nigoull esplora il mondo urbano adattando il suo lavoro a mille supporti e progetti. Fin da giovanissimo pratica il teatro e la clownerie. Scopre poi il lavoro sull'improvvisazione dei gesti, sulla libera espressione ma anche su come tradurre la sua volontà in creazione visiva. È naturale che questa esperienza scenica abbia influenzato il suo lavoro plastico. Utilizzando tecniche tradizionali (china, incisione, acrilico) e tecniche urbane (collage, graffiti, affreschi, personalizzazione), rappresenta elementi in movimento che suggeriscono uno scambio costante all'interno dei suoi dipinti e con lo sguardo dei suoi spettatori. Il suo mix tra arte astratta e figurativa offre la possibilità di perdersi in essa e soprattutto diventare interprete di ogni dettaglio che compone le sue opere. Nigoull partecipa a numerosi eventi presentando performance, collaborazioni artistiche e body painting in tutta la Francia e anche in Europa, Attaccato alle sue montagne dell'Alvernia, torna appena possibile per immergersi in un territorio ricco di natura, prima fonte di ispirazione per l'artista.



ALEXANDRE BRUYAS (Francia)

Alexandre Bruyas, in arte Brulex, è un illustratore e serigrafo francese nato nel 1986. Creatore polimorfo, copre vari campi come la pittura, l'illustrazione, l'editoria indipendente e immagini per concerti. Dai manifesti alla microeditoria, lavora principalmente in serigrafia, la sua tecnica preferita. Il suo lavoro è regolarmente presentato in fiere indipendenti in Francia ed Europa. Il suo universo si basa su uno stile grafico singolare, tra psichedelia oscura e simbolismo crudo, creando visioni venate di cinismo e lucidità, ispirate alla vita di tutti i giorni così come ai suoi sogni più disturbati. Ricche di allegorie e doppi sensi, le sue immagini, dense e complesse, celebrano spesso il mondo animale e offrono un posto privilegiato ai cani, che regnano sovrani nel Pantheon personale dell'artista. Non risparmiando né gli occhi né la mente, gli universi inventati da Brulex sono altrettanti strani echi, a volte violenti e grotteschi, sempre profondi ed esplosivi, della nostra stessa realtà.



LA BUANDERIE (Francia)

Annusare! È bellissimo... Dieci anni fa nascevano les plus beaux mouchoirs de Paris (i più bei fazzoletti di Parigi), un progetto che oggi riunisce 120 artisti da tutto il mondo con oltre 300 edizioni serigrafate. Avviato da Pierre-Alexis Deschamps, questo progetto è ora guidato dall’ Associazione Buanderie a Lille, Francia. Pierre-Alexis spiega: "Les plus beaux mouchoirs de Paris sono realizzati a Lille. Fin dalla prima volta che ho infilato il naso nel fazzoletto mi è sembrato che fosse molto più di un semplice ricettacolo delle nostre secrezioni. Non possiamo usarlo anche per attutire la nostra voce al telefono? Per cancellare le nostre impronte digitali, imbavagliare qualcuno o portare tabacco o oggetti preziosi? Questi modesti quadrati di tessuto sottile sono anche strumenti di seduzione e sono carichi di ricordi: dovevo immergermi più in profondità e così mi sono circondato di una banda di allegri burloni. Avevo iniziato a stampare i miei disegni nel 2005, e poi ne ho fatti altri serie nel 2012. Nel frattempo mi sono accorto che quell'oggetto ormai antiquato non lo avevo mai realmente utilizzato nel modo in cui intendevo utilizzarlo, quindi ho iniziato a comprare tutti i fazzoletti che ho trovato. E così, nel 2013, armato di qualche valigia piena di fazzoletti, ho iniziato a invitare amici artisti del mio entourage. La Buanderie nasce quello stesso anno come piccolo spazio espositivo con la prima rappresentazione ad ottobre. È stato subito evidente che il progetto era interessante anche per quanto riguarda la mobilità e la sua vicinanza ai venditori ambulanti. E così dalle mostre ai festival, da cosa nasce cosa e les plus i beaux mouchoirs sono diventati quello che sono oggi. Gli spettatori potranno dunque camminare sotto una foresta di fazzoletti".

AWER (Italia)

Awer nasce come writer nella provincia di Bari, dove sin dal principio cerca di interpretare in modo alternativo, invadendo le strade italiane di creature robotiche. Il suo immaginario, sempre fortemente legato a una sorta di rappresentazione visiva della musica, è caratterizzato da vibranti, ipnotiche linee parallele che prendono qualsiasi forma un po’ come l’acqua. Una sorta di filtro che mostra la realtà in una forma ottica differentemente rilassante, aprendo uno spiraglio per la mente all'esplorazione di universi possibili, che distraggono lo spettatore dalla quotidianità. Vive e lavora tra Berlino e Polignano a Mare spostandosi per tutta Europa attualmente.



DESPERFECTO (Colombia)

Sarcófaga è un laboratorio editoriale che cerca di materializzare progetti grafici attraverso libri d'artista e poster stampati in serigrafia. Questo progetto, creato nel 2013 a Bogotá, tenta di pubblicare proposte legate all'arte marginale o al fumetto alternativo, poiché trova qui una piattaforma di resistenza attraverso l'arte contro la comunicazione grafica tradizionale, le sue tendenze e forme di produzione. L'obiettivo è creare nuovi scenari per sviluppare concept grafici con progetti stampati, promuovendo la ricerca tecnica e concettuale attraverso lo sviluppo di contenuti autogestiti. Nelle sue edizioni, questa casa editrice ha deciso di pubblicare esperimenti visivi che espongono proposte che spaziano dalla tenerezza cinica all'escatologia critica, ai doppi standard, al discorso bizzarro, impotente, malsano, scorretto, scomodo e sensazionale. In questo modo Sarcófaga cerca di proporre uno stile che gioca costantemente con l'ambiguità di discorsi ripugnanti presentati in modo attraente. Trova nell'abiezione l'opportunità di sconvolgere identità, sistemi e ordini, ma allo stesso tempo di affascinare e attirare l'attenzione dello spettatore con edizioni speciali.



ICHI (Giappone)

Proveniente dalla scena musicale underground di Nagoya, ICHI si è trasferito nel Regno Unito e a Bristol dopo aver incontrato la cantautrice inglese Rachael Dadd, ora sua moglie, in un piccolo festival fai-da-te nella sua città natale. Trae ispirazione per la sua arte da ogni parte del mondo: un crogiolo di punk, reggae e dub, Henri Salvador, musica tribale e vecchi 78 giri graffianti. Con il suo fidato campionatore sempre a portata di mano, ICHI trascorre ore in bilico, pronto a catturare la perfetta goccia d'acqua o il colpo di pagina, un processo che descrive come "come catturare un animale". Registrato interamente su un registratore a quattro tracce nel suo studio in soffitta, Maru scopre che ICHI sovrappone paesaggi musicali in stile Heath Robinson realizzati con oggetti trovati e bizzarri strumenti fatti in casa (contrabbasso, kalilafono, cappelliera-pedale-tamburo, skip-xilofono e tapumpet) con voci raffiguranti personaggi pittoreschi. L’album presenta la voce ospite della frontwoman dei This Is The Kit Kate Stables, sua moglie Rachael Dadd e Rozi Plain dei Lost Map.



ESTER HELVETE (Spagna)

"Eyeliner, hxc 'n punk" è il progetto della spagnola Ester Helvete, che si concentra sulla musica hardcore punk, sulla cultura fai da te, sulla cura e sulla tenerezza radicale in tutte le sue forme. Questo progetto serve come un modo per fuggire e anche come un modo per esprimere pensieri e riflessioni da un punto di vista critico in una prospettiva politica.



ELENCO GLI ARTISTI

Awer, Nomisake, Francesca Ammaturo, Bianca Instabile, Ilaria di Emidio, Claudia Finelli, Cerbystyle,Brulex, Nigoull, Bambola press, Jessica Idran, Bibo 4 Delmattino, Tutura, Sputnik Press, Qgtattoos, Pausania studio, Mr. Holyshit, Annalisa tannoia, Francesca alias Nesia, La Buanderie, Anemone, Martina Faya, Ester Helvete, Desperfecto, Collettivo Macco, Melania Zingaro, YELETRES, Cristina Intini, Alessia Milillo, Rose Romano, Produzioni Pirata, Jo, Nico Riosa, Subseri, MR PL, Bada, jeanne, Nausea collettivo, Luca Savino,Tilf, Claudio Losghi.