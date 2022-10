Festival casa Van Westerhout Mola di bari

Mola di Bari dedica per la prima volta un festival permanente a Niccolò van Westerhout, valente compositore e suo illustre cittadino. Dal 11 al 20 Novembre la città farà da palcoscenico a concerti, convegni, approfondimenti e iniziative culturali che coinvolgeranno le istituzioni del territorio, intessendo collaborazioni con operatori culturali di tutto il mondo con l’obiettivo di riscoprire e valorizzare l’intera opera westerhoutiana.

Da un progetto di Piero Rotolo, il Festival è organizzato dall’Associazione Giovanni Padovano Iniziative Musicali (A.G.ì.MUS.) e dal Comune di Mola di Bari.

Sostengono e collaborano all’iniziativa:

MiC – Ministero della Cultura;

Regione Puglia;

Conservatorio di musica “Nino Rota” di Monopoli;

le associazioni Visit Mola di Bari, Palazzo Pesce, Epos Teatro, La Giostra delle Idee, Le Antiche Ville, The Van Westerhout Social Club New York; Idea Press (Usa);

le aziende Centro Visione, Geofarma, VitalVernici, Studio chimico dott. D’Aprile, Orto Emme.

Tanti gli appuntamenti del 2022:



Venerdì 11 Novembre, h. 20:00

Teatro comunale Niccolò van Westerhout, Mola di Bari

Inaugurazione del festival e della casa-museo Niccolò van Westerhout



Venerdì 11 Novembre, h. 21:00

Teatro comunale Niccolò van Westerhout, Mola di Bari

CASA VAN WESTERHOUT

Tra gli invitati Gabriele d’Annunzio



Sabato 12 Novembre, h. 21:00

Chiesa Sacro Cuore, Mola di Bari

CONCERTO PER VIOLINO E ORCHESTRA

di Niccolò van Westerhout

ORCHESTRA ICO SUONI DEL SUD

FEDERICO PACI direttore COSTANTINO RUCCI violino



Domenica 13 Novembre h. 10.00 – 13.00 / h. 15.30 – 19.30

Teatro comunale Niccolò van Westerhout, Mola di Bari

GIORNATA DI STUDIO

Niccolò van Westerhout, tra liberty e crepuscolarismi

a cura di GALLIANO CILIBERTI



Lunedì 14, Martedì 15, Mercoledì 16, Giovedì 17 Novembre 2022

Teatro comunale Niccolò van Westerhout, Mola di Bari

NICCOLÒ VAN WESTERHOUT PER I RAGAZZI

Matinée riservati alle scuole





Mercoledì 16 novembre 2022 h. 18:00

Teatro comunale Niccolò van Westerhout

BENTORNATO, NICOLINO!

Racconto a cura di Antonio Palumbo







Venerdì 18, Sabato 19, Domenica 20 Novembre 2022

Teatro comunale Niccolò van Westerhout

1° CONCORSO INTERNAZIONALE DI CANTO LIRICO

Niccolò van Westerhout



Domenica 20 Novembre, h. 09:30

Villa De Stasi – San Materno

VISITA AL SALONE E AL PIANOFORTE

ove Niccolò van Westerhout si isolava per comporre

h. 10:30

Servizi dell’Ecomuseo del Poggio di Mola di Bari, Poggio delle Antiche Ville

“NICCOLÒ VAN WESTERHOUT: SEMPRE AMORE” Poeta dal suono crepuscolare





VISITE GUIDATE ALLA CASA-MUSEO NICCOLÒ VAN WESTERHOUT



Sabato 12 Novembre ore 18:00-20:00



Teatro comunale Niccolò van Westerhout, Mola di Bari