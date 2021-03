Giorgio Colangeli, Gianni Di Gregorio e lo scrittore Yari Selvetella ospiti del festival Festival Cinema&Letteratura Del Racconto, Il Film indoor

L’attore Giorgio Colangeli assieme al regista e attore Gianni Di Gregorio e lo scrittore Yari Selvetella sono gli ospiti del nuovo appuntamento del festival Festival Cinema&Letteratura Del Racconto, Il Film indoor, organizzato dalla cooperativa I bambini di Truffaut e sostenuto dal Comune di Mola di Bari.

S’intitola “Del Racconto, chi rimane” l’evento del 26 marzo in diretta streaming dal teatro Van Van Westerhout di Mola di Bari e presentato da Giancalo Visitilli, direttore artistico del festival e presidente della cooperativa sociale I Bambini di Truffaut.

Yari Selvetella, in questo momento in corsa per il Premio Strega 2021, dialogherà con la giornalista Mariagrazia Rongo sul suo romanzo “Le regole degli amanti” (Bompiani 2020). Selvetella, noto ai lettori per saggi e reportage di larga diffusione sulla storia della criminalità romana, racconta in queste pagine la storia di un adulterio che sfugge alla monotonia. Le vite dei protagonisti gravitano intorno a un solo interrogativo: come proteggere la felicità dell’amore dallo scorrere del tempo?

Subito dopo (sempre in collegamento) l’attore Giorgio Colangeli assieme al regista e attore Gianni Di Gregorio presenteranno al pubblico virtuale il film “Lontano lontano”, diretto da Di Gregorio e interpretato da Ennio Fantastichini, Giorgio Colangeli, Gianni Di Gregorio, Daphne Scoccia, Salih Saadin Khalid, Francesca Ventura e Silvia Gallerano. Tre romani sulla settantina, variamente disastrati, decidono di mollare la vecchia vita di quartiere e andare a vivere all'estero. La romanità è l'ingrediente segreto aggiunto con Trastevere e i suoi caffè. Con lucidità e umorismo il film mette a fuoco l'identità di coloro che non producono più ricchezza, un gruppo di pensionati a confronto coi meccanismi e le trasformazioni dell'economia.

La rassegna potrà essere seguita gratuitamente in streaming sulla piattaforma MYmovies.it: basterà accedere al link https://www.mymovies.it/ ondemand/driff-indoor/ e prenotare il proprio posto. Il link sarà pubblicato anche sulla pagina facebook del festival (https://www.facebook.com/ festivaldelraccontoilfilm).

Arriverà una mail di prenotazione che ricorderà il giorno e l'ora di inizio del film. Quando il film sarà disponibile (e quindi il conto alla rovescia azzerato) si dovrà entrare nella scheda film e per guardarlo. Qualora il film andasse in sold out oppure la disponibilità sarà scaduta apparirà una scritta che indicherà che il film non è più disponibile.

Per la visione dei film è SEMPRE necessario effettuare il login o se non si ha un account MYmovies effettuare una semplice registrazione con solo indirizzo mail e password.

In caso di dubbi sulla funzionalità della piattaforma o di problemi di qualsiasi tipo nella visione è disponibile 7 giorni su 7 e fino a sera inoltrata l’help desk MYmovies (visibile in tutte le pagine della piattaforma in basso a destra).

Il progetto è sostenuto da Regione Puglia, Teatro Pubblico Pugliese nell’ambito della programmazione “Custodiamo la cultura in Puglia” e dal Comune di Mola di Bari, con la partnership di Apulia Film Commission e Fondazione Vincenzo Casillo.