Festival Cre_Azioni, serata finale in streaming con la presentazionei lavori di tre residenze artistiche fra street art, video arte e fotografia

Il Festival Cre_Azioni, organizzato da Arti Sinespazio 3.0, sotto la direzione artistica di Carmen De Sandi, e promosso dalla RCU – Rete Civica urbana del IV Municipio di Bari (Carbonara, Ceglie del Campo, Loseto, Santa Rita) all’interno del Progetto OIKIA, si concluderà il prossimo mercoledì 23 dicembre. Saranno presentati, in una serata condotta dalla giornalista Alessandra Savino al fianco di Carmen De Sandi, i risultati di tre residenze artistiche che in questi mesi hanno contribuito a rivalutare specifiche aree del territorio del IV Municipio. L’evento si svolgerà a porte chiuse all’interno della suggestiva Chiesetta rurale del Santissimo Salvatore di Loseto e sarà trasmesso in streaming da Radio Doppio Zero sulla pagina facebook Progetto OIKIA (https://www.facebook.com/progettooikia) , nonché sulla pagina facebook dell’emittente radiofonica (https://www.facebook.com/radiodoppiozero).

Festival Cre_Azioni è un festival multidisciplinare che trova forma e sostanza nella miscela di arti e spettacoli dal vivo sviluppati a partire da laboratori urbani, con l’intento di animare e valorizzare il IV Municipio di Bari. La sua particolarità è quella di amalgamare sapientemente le sezioni artistiche coinvolte, quelle tecnologico scientifiche, e la sapienza popolare in un gioco di forze creative e di equilibri sinestetici unici all’interno dei borghi storici, dei castelli, delle sale, delle Istituzioni Scolastiche, delle piazze e delle strade degli antichi quartieri del Municipio, attraverso la realizzazione di eventi culturali irripetibili nella loro essenza. L’edizione 2019/20202 prevede l'avvio da residenze artistiche di Teatro Danza, musica, scultura, fotografia, video art e street Art, unite nel portare avanti un messaggio green.

Le tre residenze hanno coinvolto diversi artisti impegnati in un lavoro di ricerca che ha dato vita ai progetti presentati il 23 dicembre. Ciascuno di loro ha svolto il proprio lavoro all’interno di una delle seguenti location: l’Istituto Tecnico Commerciale Statale "Piero Calamandrei" di Bari, l’Ipogeo dei Romiti, l’ Ex Ipab Aldo Moro di Ceglie Del Campo.

In seguito alla presentazione dei tre progetti, andrà in onda anche il reportage girato da Fabio Caccuri sull’intero Festival Cre_Azioni. Durante la trasmissione dell’evento in streaming, inoltre, interverranno numerosi ospiti fra cui gli stessi artisti coinvolti nelle residenze. Questo l’elenco completo degli interventi: gli artisti Giuseppe Pascucci, Giuseppe Chirico, Vito Battista, Fabio Caccuri, e Damiano, Grazia Albergo (Presidente del IV Municipio di Bari), il Prof. De Nitti (Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico Commerciale P. Calamandrei Bari) e la Vice-preside Adriana Dal Maso.

Residenza Street Art

Titolo: Links

Artista: Vito Battista

Location: realizzato all'interno dell'Istituto Tecnico Commerciale P.Calamandrei Bari

Partner: Istituto Tecnico Commerciale P.Calamandrei Bari

Realizzazione video di 2 minuti circa - musiche di Giuseppe Pascucci e Damiano Porcelli

Residenza Video Art

Titolo: Pertùso

Artista: Giuseppe Pascucci e Carmen De Sandi in collaborazione con Fabio Caccuri (video)

Location: Ipogeo Dei Romiti

Partner: Ingegnere Raffaele De Rosa (storico)

Residenza Fotografia

Titolo: LOST SOULS

Artista: Giuseppe Chirico in collaborazione con Luca Borrello - Art director, Aurora Borrello - Make up artist & Costumista, Abir Aouidet - Modella, Giulia Abbadessa - Graphic designer

Location: Ex Ipab Aldo Moro di Ceglie Del Campo Bari