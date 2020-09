Il primo festival del Crowdfunding del Sud si terrà a Bari nelle giornate 1 e 2 ottobre 2020

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

L’evento è un’occasione unica per incrementare i finanziamenti dal basso: progettisti, imprenditori, startuppers, associazioni a confronto per due giorni con gli esperti del settore. Il Festival è stato fortemente voluto da Rosa Porro, responsabile tecnico e promotrice dell’evento, con il grande sostegno del Prof. Giuseppe Pirlo. Già dal 1° settembre, i canali social dedicati al Festival sono in piena attività, con un susseguirsi di articoli, interviste e post. In apertura del Festival, il 1° ottobre alle ore 9, i saluti del Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Prof.Stefano Bronzini, insieme al Prof. Giuseppe Pirlo in qualità di delegato alla Terza Missione, Sergio Spaccavento, Chief Creative Officer presso Conversion E3 (GRUPPO DIGITOUCH), e Michele Franzese, CMO Scai Comunicazione. Il Festival si chiude il 2 ottobre alle 16, ma seguiranno nelle settimane a venire attività relative al Crowdfunding volte a non perdere di vista l’obiettivo principale: promuovere il Crowdfunding nel Sud Italia. A causa dell’attuale emergenza sanitaria, il Festival si svolgerà interamente on-line. Per informazioni e iscrizioni: https://www.rinascitadigitale.it/crowdfunding/