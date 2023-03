Festival dell’Acqua 2023 sotterranea, le iniziative in programma

Oggi l’Ordine dei geologi della Puglia (Org), in occasione della Giornata mondiale dell’Acqua, sarà impegnato in diverse iniziative e tra queste il Festival dell’Acqua 2023 “Sotterranea”, organizzato dal comune di Acquaviva delle Fonti e che quest’anno coinvolge anche il comune di Cassano delle Murge e di Gravina in Puglia, e il convegno “Territorio, acque, comunità: L’esperienza dei Contratti di fiume - Una nuova cultura dell’acqua come driver di innovazione nelle discipline e nella gestione del territorio” che si svolgerà presso il Politecnico di Bari.

Un’occasione per fare il punto della situazione e per sensibilizzare sul problema acqua.

Secondo Giovanna Amedei, presidente dell’Org, “sono evidenti i segni della siccità dopo un’estate 2022 molto calda e un inverno altrettanto mite legati a loro volta ai cambiamenti climatici.

A causa della siccità e dell’aumento dei livelli del mare purtroppo si ha anche la risalita del cuneo salino che rende inutilizzabili le risorse idriche con conseguenze critiche specie in agricoltura”.

Una problematica complessa che vede la regione Puglia fare i conti, con sempre maggiore frequenza, con la quantità e la qualità della risorsa idrica disponibile.

Proseguendo Amedei ricorda come sia necessario, con urgenza, intraprendere azioni di contrasto all’abusivismo idrico che vede la realizzazione di pozzi spesso anche molto vicini con maggior depauperamento della falda e iniziare a pensare a politiche di riutilizzo. Il riutilizzo delle acque reflue, infatti, e una gestione attenta della falda possono rendere disponibili risorse idriche aggiuntive, consentire l’utilizzo delle riserve d’acqua presenti negli invasi per altri scopi e ridurre contestualmente l’impatto degli scarichi nei corsi d’acqua superficiali. E in questo bisogna ricordare l’importante contributo dei geologi che possiedono e mettono ogni giorno a disposizione gli strumenti tecnici e conoscitivi, anche innovativi, per individuare modalità di gestione efficaci ed efficiente tali da garantire un uso sostenibile della risorsa acqua e contribuire con la sua professionalità a mitigare i problemi contingenti legati agli effetti dei cambiamenti climatici.