A Bari la prima edizione di ESports: il festival degli sport digitali

Gli eSports sono ormai considerati, a tutti gli effetti, discipline sportive che coinvolgono milioni di appassionati in tutto il mondo e rappresentano una delle più importanti forme di entertainment per un pubblico sempre più ampio.

Un festival dedicato agli e-sports

Il Centro Commerciale Mongolfiera Santa Caterina dedica a questo fenomeno di massa un festival che, per nove giornate, dal 22 al 30 ottobre, attirerà gamers di ogni età con un ricco programma di attività con tornei quotidiani con alcune delle discipline sportive più amate in versione digitale e superospiti.

Per partecipare ai tornei giornalieri è sufficiente iscriversi on line sul sito ufficiale del Centro oppure raggiungere il villaggio dei gamers, aperto tutti i giorni con sei postazioni attive in cui giocare a Fifa e Nba2K: i due videogames sportivi più amati e giocati del mondo.

I tornei prevedono dei superospiti nel weekend con la presenza di “Mirko Cash” proplayer di Nba2k per Maze Esports, e “YoungPascal”, Vincitore di 2 IBL (Italian Basketball League) nel 2020 e nel 2021, Vicecampione italiano con Maze Esports e TOP 16 nel campionato Europeo nel 2022 che lancerà una sfida a chiunque voglia giocare con lui in sfide o partite in coppia.

Il programma prevede anche la partecipazione di COSIMO GUARNIERI Player di fama internazionale di Fifa, Streamer e content creator. Top 6 Ranking FIFA21 & Top 1 Italia #PS4.

ESports ma non solo

Oltre ai tornei e alle esibizioni alla console di campioni e dilettanti, il programma prevede ulteriori giochi e intrattenimenti a tema sportivo che coinvolgeranno le famiglie e i curiosi: dal “calcio di rigore virtuale”, in cui tutti potranno provare l’emozione di un tiro dal dischetto in una finale mondiale contro un portiere digitale su un maxischermo led alla prova dello sport immersivo a 360° con l’utilizzo di un oculus per una divertente partita a tennis.

Per chi ha vissuto l’infanzia e l’adolescenza negli anni ‘80, infine, sarà possibile riprovare l’emozione di una partita con i classici arcade games sportivi, grazie a due postazioni originali dell'età dell'oro delle sale giochi in cui sarà possibile giocare a classici come Track & Field o Super Side Kick e molto altro.

Orari: dal lunedì al venerdì: 17 - 21

Sabato e domenica: 10 - 13 / 17 - 21

L’accesso a tutte le attività in programma, così come l’iscrizione ai tornei di Fifa e Nba2K, è libero e gratuito.