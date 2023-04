Festival dell'Ingegneria al Politecnico di Bari

Il prossimo 19 aprile il Politecnico di Bari ospiterà la seconda edizione del Festival dell’Ingegneria a tema “Ad Apuliam”. L’evento nasce nel 2022 da un'idea e dall'impegno di 5 studenti del Politecnico di Bari desiderosi di dare vita ad un evento multidisciplinare con un focus sul mondo dell'ingegneria e sulle sue più recenti evoluzioni. L'obiettivo dell'iniziativa è quello di promuovere lo scambio di idee e l'indagine dei cambiamenti, tramite il confronto pubblico e il coinvolgimento di esperti, divulgatori e imprenditori. L'evento si rivolge all'intera comunità politecnica e a tutti coloro che, incuriositi dalla tecnologia e dall'ingegneria, vogliano approfondire temi attuali e poco discussi in ambito accademico.

Intelligenza artificiale, smart cities, mobilità sostenibile saranno i temi affrontati nei vari talks in programma. La Puglia come unico filo conduttore per dare vita al racconto di una terra che sa innovare e accogliere aziende leader del settore scientifico e tecnologico. «In un momento storico in cui gli investimenti e le risorse fanno della regione una delle più importanti aree di sviluppo dell’ICT d’Europa, vogliamo celebrare e valorizzare le realtà e i settori che stanno trasformando l'area Pugliese in una terra di ritorni e scelte consapevoli» dichiarano Eleonora Giammarini, Pasquale Rampino, Giuseppe Elicio, Antonio Colapietra ed Angelo Antelmi, organizzatori del Festival. «Per farlo - aggiungono - porteremo nel contesto universitario un dibattito su temi di grande attualità e che meritano di trovare più spazio nei percorsi di formazione».

L’iniziativa gode del Patrocinio del Politecnico di Bari e del contributo di Pirelli che oltre a partecipare ai talks in programma, racconterà il Pirelli Digital Solutions Center di Bari in un workshop rivolto agli studenti.

Il programma del Festival prevede, nella mattinata di mercoledì 19 aprile, alle ore 9:30, un primo talk dedicato alle Smart Cities con gli interventi di Beppe Bratta -Presidente regionale del Distretto produttivo pugliese delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica, Riccardo Amirante e Maria Grazia Dotoli - professori ordinari del Politecnico di Bari, Raffaele Nacchiero - Ceo di ARABAT, Sergio Gambacorta - Head of Smart Cities & B2G Innovation di Enel X , Giovanni Sebastiani - Energy manager di CPL Concordia e Antonio Sacchetti- Ceo di TERA srl. Alle ore 11.00, nel talk sull’Intelligenza Artificiale, si parlerà delle sfide e opportunità del mercato pugliese dell'AI con il professore Tommaso Di Noia - docente di Sistemi di Elaborazione dell’Informazione al Politecnico di Bari ed esperto di Intelligenza artificiale, Marco De Luca- Partner di Blue Reply, Giovanni Campolo - Manager in ambito Microsoft Dynamics CRM e Power Platform presso Cluster Reply, Alessandro Risaro e Pierpaolo D’Odorico- Founders della community nazionale Data Pizza, Pietro Leo, massimo esperto di Intelligenza Artificiale e Armando Tedeschi- Accenture Data & AI Value Strategy Senior Manager.

Gli appuntamenti pomeridiani, invece, vedranno alle ore 15.30 un talk completamente dedicato alla Mobilità 3.0 in cui si approfondirà la scommessa Pugliese del trasporto sostenibile e ad impatto zero con Michele Ruta- responsabile scientifico della Casa delle Tecnologie emergenti, Miriam Loiacono- Ceo di Autoclub Group, Antonella Comes - Ceo di PikyRent, Luca Urban- Header of Enterprise Solutions and User Service di Pirelli, Annarita Leserri – Project Manager di Pin Bike, Michele Ottomanelli- Professore ordinario del Politecnico di Bari e referente del CN MOST per il Politecnico di Bari e Marco Ricchiuto, Head of Enterprise Systems di Lutech Advanced Solutions.

La giornata si chiuderà alle ore 17.00 con il talk “Ad Apuliam” che vedrà il confronto sul racconto della Puglia tra Eugenio Di Sciascio- Vicesindaco della Città di Bari, Vito Albino- Presidente di ARTI Puglia, Antonio Messeni Petruzzelli- Presidente di BINP, Nunzio Ardito - Managing Director Accenture, Andrea Contino - Head of Communications di Red Bull Italia e Luca Urban per Pirelli.

Durante l’intera giornata, Accenture, Blue Reply, Cluster Reply, Pirelli e Lutech Advanced Solutions – sponsor e sostenitori dell’iniziativa- daranno agli studenti, laureati e laureandi, del Politecnico, l’occasione di interfacciarsi con il mondo del lavoro e la possibilità di confrontarsi e scambiare contatti attraverso il banchetto informativo allestito all’interno del Festival.

Inoltre, Autoclub Group società leader del settore Automotive e supporter dell’evento, esporrà innovativi veicoli elettrici. L’evento sarà dunque un’occasione imperdibile per indagare i cambiamenti, gli investimenti e le opportunità offerte dal territorio. «Auspichiamo che il Festival – concludono gli organizzatori – possa essere un acceleratore di cultura, formazione e innovazione per gli studenti del Politecnico di Bari, che da sempre contribuisce in maniera determinante allo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio.» Tutti i talks si svolgeranno nell’atrio coperto “Cherubini” all’interno del Campus di via Orabona.

Per seguire i talks in presenza è consigliabile prenotare il proprio posto al seguente link: https://festivalsecondedition.eventbrite.it/